5 человек пострадали вследствие российских ударов по Днепропетровщине, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня враг атаковал Днепропетровщину различными видами оружия, пострадали 5 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Утром и под вечер громко было в Днепровском районе. Противник совершил ракетную и дроновую атаки. Возникли пожары. Огонь потушили.

"Никопольщину агрессор терроризировал FPV-дронами и тяжелой артиллерией. Целился по райцентру, Марганецкой, Мировской, Прокровской громадам. 64-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Получили также ранения местная жительница 42 лет и 23-летний мужчина. Будут лечиться амбулаторно", - рассказал Лысак.

Повреждены промышленное предприятие, несколько частных домов, хозяйственная постройка и газопровод. Разбиты полдесятка авто.

Фото: Источник

Фото: Источник

Читайте: Один человек погиб и еще 12 пострадали в результате российских обстрелов Херсонщины

"Синельниковщина. Противник бил КАБами и направлял БПЛА. В районном центре в медучреждение обратились три человека. Среди раненых 31-летняя и 51-летняя женщины, а еще 11-летний мальчик. Они получили помощь", - отметил глава администрации.

Также в Межевской громаде пылали частный дом и здание медучреждения. Возгорание потушили. В Маломихайловской громаде также горел дом.

Также читайте: С 2-летней Ангелиной и ее мамой, которые погибли в результате атаки РФ 28 августа, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото: Источник