5 людей постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом дня ворог атакував Дніпропетровщину різними видами зброї, постраждали 5 людей.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Зранку та під вечір гучно було у Дніпровському районі. Противник здійснив ракетну і дронову атаки. Виникли пожежі. Вогонь загасили.

"Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах. 64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно", - розповів Лисак.

Пошкоджені промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарська споруда й газогін. Потрощені півдесятка авто.

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Читайте: Одна людина загинула і ще 12 постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини

"Синельниківщина. Противник гатив КАБами і скеровував БпЛА. У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей. Серед поранених жінки 31 та 51 року, а ще 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу", - зазначив глава адміністрації.

Також у Межівській громаді палали приватна оселя і будівля медзакладу. Загоряння приборкали. У Маломихайлівській громаді також горів будинок.

Також читайте: Із 2-річною Ангеліною та її мамою, які загинули внаслідок атаки РФ 28 серпня, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Фото: Джерело