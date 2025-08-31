5 людей постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТОрепортаж
Протягом дня ворог атакував Дніпропетровщину різними видами зброї, постраждали 5 людей.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Зранку та під вечір гучно було у Дніпровському районі. Противник здійснив ракетну і дронову атаки. Виникли пожежі. Вогонь загасили.
"Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах. 64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно", - розповів Лисак.
Пошкоджені промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарська споруда й газогін. Потрощені півдесятка авто.
"Синельниківщина. Противник гатив КАБами і скеровував БпЛА. У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей. Серед поранених жінки 31 та 51 року, а ще 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу", - зазначив глава адміністрації.
Також у Межівській громаді палали приватна оселя і будівля медзакладу. Загоряння приборкали. У Маломихайлівській громаді також горів будинок.
