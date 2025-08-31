Із 2-річною Ангеліною та її мамою, які загинули внаслідок атаки РФ 28 серпня, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж
У неділю, 31 серпня, у Києві попрощалися із 24-річною Надією та її 2-річною донькою Ангеліною. Дівчинка та її мама загинули внаслідок комбінованої ракетно-дронової російської атаки в ніч на 28 серпня.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Провести в останню путь маленьку Ангеліну та її маму Надію Галич прийшли кілька сотень людей. Серед них жителі зруйнованого будинку та сусіднього, а також рідні, друзі Надії та її чоловіка Максима, колишні однокласники.
"Надія вчилася в моєму класі. Була дуже гарною ученицею, дуже гарною людиною, світлою, веселою, такою доброзичливою. Вона дуже любила свою сестричку, Віку, яка зараз навчається в нашій школі. Це дуже велика втрата",- розповідає класна керівниця Надії Наталія Олександрівна.
Дворічна Ангеліна стала наймолодшою жертвою російської атаки 28 серпня.
Масований удар РФ по Києву 28 серпня
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня загинуло 25 людей.
Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).
Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль