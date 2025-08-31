Із 2-річною Ангеліною та її мамою, які загинули внаслідок атаки РФ 28 серпня, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У неділю, 31 серпня, у Києві попрощалися із 24-річною Надією та її 2-річною донькою Ангеліною. Дівчинка та її мама загинули внаслідок комбінованої ракетно-дронової російської атаки в ніч на 28 серпня.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Провести в останню путь маленьку Ангеліну та її маму Надію Галич прийшли кілька сотень людей. Серед них жителі зруйнованого будинку та сусіднього, а також рідні, друзі Надії та її чоловіка Максима, колишні однокласники.

Фото: Суспільне







"Надія вчилася в моєму класі. Була дуже гарною ученицею, дуже гарною людиною, світлою, веселою, такою доброзичливою. Вона дуже любила свою сестричку, Віку, яка зараз навчається в нашій школі. Це дуже велика втрата",- розповідає класна керівниця Надії Наталія Олександрівна.

Фото: Суспільне

Дворічна Ангеліна стала наймолодшою жертвою російської атаки 28 серпня.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня загинуло 25 людей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

