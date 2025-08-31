УКР
Із 2-річною Ангеліною та її мамою, які загинули внаслідок атаки РФ 28 серпня, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У неділю, 31 серпня, у Києві попрощалися із 24-річною Надією та її 2-річною донькою Ангеліною. Дівчинка та її мама загинули внаслідок комбінованої ракетно-дронової російської атаки в ніч на 28 серпня.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Провести в останню путь маленьку Ангеліну та її маму Надію Галич прийшли кілька сотень людей. Серед них жителі зруйнованого будинку та сусіднього, а також рідні, друзі Надії та її чоловіка Максима, колишні однокласники.

прощання
Фото: Суспільне



"Надія вчилася в моєму класі. Була дуже гарною ученицею, дуже гарною людиною, світлою, веселою, такою доброзичливою. Вона дуже любила свою сестричку, Віку, яка зараз навчається в нашій школі. Це дуже велика втрата",- розповідає класна керівниця Надії Наталія Олександрівна.

прощання
Фото: Суспільне

Дворічна Ангеліна стала наймолодшою жертвою російської атаки 28 серпня.

прощання
Фото: Суспільне
прощання
Фото: Суспільне
прощання
Фото: Суспільне

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня загинуло 25 людей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Дивіться також: Масований удар РФ по Києву: завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж

Царство Небесне...
31.08.2025 16:44 Відповісти
Єдина показушна реакція Наполеончика,це .....звернення до мадярів і китайців!
31.08.2025 16:46 Відповісти
Яке ж ти морально збочене! Люди загинули, а воно методичку свою просуває!
31.08.2025 16:58 Відповісти
Царство небесне невинній дитині і її матері ,це ще раз доводить що кацапи це варвари яких треба тільки знищувати і насамперед кривавого маняка терориста путіна.
31.08.2025 16:48 Відповісти
Хай згинуть кацапські нелюди-вбивці!
31.08.2025 16:53 Відповісти
 
 