С 2-летней Ангелиной и ее мамой, погибшими вследствие атаки РФ 28 августа, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
В воскресенье, 31 августа, в Киеве попрощались с 24-летней Надеждой и ее 2-летней дочерью Ангелиной. Девочка и ее мама погибли вследствие комбинированной ракетно-дроновой российской атаки в ночь на 28 августа.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Провести в последний путь маленькую Ангелину и ее маму Надежду Галич пришли несколько сотен человек. Среди них жители разрушенного дома и соседнего, а также родные, друзья Надежды и ее мужа Максима, бывшие одноклассники.
"Надежда училась в моем классе. Была очень хорошей ученицей, очень хорошим человеком, светлым, веселым, таким доброжелательным. Она очень любила свою сестренку, Вику, которая сейчас учится в нашей школе. Это очень большая потеря",- рассказывает классный руководитель Надежды Наталья Александровна.
Двухлетняя Ангелина стала самой маленькой жертвой российской атаки 28 августа.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.
Количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.
Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
Царство Небесне Ангелочку і решті невинних громадян, які загинули від смертоносних ракет в своїх квартирах!