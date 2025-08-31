РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7736 посетителей онлайн
Новости Фото Ракетная атака на Киев
1 803 8

С 2-летней Ангелиной и ее мамой, погибшими вследствие атаки РФ 28 августа, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 31 августа, в Киеве попрощались с 24-летней Надеждой и ее 2-летней дочерью Ангелиной. Девочка и ее мама погибли вследствие комбинированной ракетно-дроновой российской атаки в ночь на 28 августа.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Провести в последний путь маленькую Ангелину и ее маму Надежду Галич пришли несколько сотен человек. Среди них жители разрушенного дома и соседнего, а также родные, друзья Надежды и ее мужа Максима, бывшие одноклассники.

прощание
Фото: Суспільне



"Надежда училась в моем классе. Была очень хорошей ученицей, очень хорошим человеком, светлым, веселым, таким доброжелательным. Она очень любила свою сестренку, Вику, которая сейчас учится в нашей школе. Это очень большая потеря",- рассказывает классный руководитель Надежды Наталья Александровна.

прощание
Фото: Суспільне

Двухлетняя Ангелина стала самой маленькой жертвой российской атаки 28 августа.

прощание
Фото: Суспільне
прощание
Фото: Суспільне
прощание
Фото: Суспільне

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

Смотрите также: Массированный удар РФ по Киеву: завершена ликвидация последствий обстрела. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26063) обстрел (29272) похороны (1539) жертвы (2164)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне...
показать весь комментарий
31.08.2025 16:44 Ответить
Яке ж ти морально збочене! Люди загинули, а воно методичку свою просуває!
показать весь комментарий
31.08.2025 16:58 Ответить
Царство небесне невинній дитині і її матері ,це ще раз доводить що кацапи це варвари яких треба тільки знищувати і насамперед кривавого маняка терориста путіна.
показать весь комментарий
31.08.2025 16:48 Ответить
Хай згинуть кацапські нелюди-вбивці!
показать весь комментарий
31.08.2025 16:53 Ответить
трамп, потвора, подивись, оці діти вже ніколи не будуть "грати на майданчику"... скільки ще тобі тижнів треба? донні 2 неділі
показать весь комментарий
31.08.2025 17:54 Ответить
Щоб виздихали всі кацапи і погані і хороші. Як показала практика кацапів хороших не буває. Ракети випускав по Україні не пуйло, а потвори, які мають таких самих дітей. Прощення кацапам не буде, ніколи!
Царство Небесне Ангелочку і решті невинних громадян, які загинули від смертоносних ракет в своїх квартирах!
показать весь комментарий
31.08.2025 18:04 Ответить
Нехай Трамп поаплодує путлеру.
показать весь комментарий
31.08.2025 18:07 Ответить
 
 