С 2-летней Ангелиной и ее мамой, погибшими вследствие атаки РФ 28 августа, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 31 августа, в Киеве попрощались с 24-летней Надеждой и ее 2-летней дочерью Ангелиной. Девочка и ее мама погибли вследствие комбинированной ракетно-дроновой российской атаки в ночь на 28 августа.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Провести в последний путь маленькую Ангелину и ее маму Надежду Галич пришли несколько сотен человек. Среди них жители разрушенного дома и соседнего, а также родные, друзья Надежды и ее мужа Максима, бывшие одноклассники.

Фото: Суспільне







"Надежда училась в моем классе. Была очень хорошей ученицей, очень хорошим человеком, светлым, веселым, таким доброжелательным. Она очень любила свою сестренку, Вику, которая сейчас учится в нашей школе. Это очень большая потеря",- рассказывает классный руководитель Надежды Наталья Александровна.

Фото: Суспільне

Двухлетняя Ангелина стала самой маленькой жертвой российской атаки 28 августа.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

