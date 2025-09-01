Понад 500 одиниць розвідки та нападу противника знищили сили ППО за тиждень, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА
ППО Сухопутних військ за тиждень знищило 551 одиниць розвідки та нападу противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.
Знищено, зокрема
- БпЛА Shahed-131/136 — 329 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 8 од.;
- БпЛА Zala — 41 од.;
- БпЛА Supercam — 23 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 37 од.;
- БпЛА "Молнія" — 112 од.
- БпЛА "Привіт-82" — 1 од.
