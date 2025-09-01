УКР
Понад 500 одиниць розвідки та нападу противника знищили сили ППО за тиждень, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

ППО Сухопутних військ за тиждень знищило 551 одиниць розвідки та нападу противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

Знищено, зокрема

  • БпЛА Shahed-131/136 — 329 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 8 од.;
  • БпЛА Zala — 41 од.;
  • БпЛА Supercam — 23 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 37 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 112 од.
  • БпЛА "Привіт-82" — 1 од.

Читайте: Зеленський провів Ставку: Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет

Результати роботи ППО

Вот как надо дроны клепать, а не видосы по вечерам для лохов.
