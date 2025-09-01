Более 500 единиц разведки и нападения противника уничтожили силы ПВО за неделю, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА
ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожило 551 единицу разведки и нападения противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.
Уничтожено, в частности
- БпЛА Shahed-131/136 - 329 ед.;
- БпЛА Орлан 10/30 - 8 ед.;
- БпЛА Zala - 41 ед.;
- БпЛА Supercam - 23 ед.;
- БпЛА "Ланцет" - 37 ед.;
- БпЛА "Молния" - 112 ед.;
- БпЛА "Привет-82" - 1 ед.
