Более 500 единиц разведки и нападения противника уничтожили силы ПВО за неделю, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожило 551 единицу разведки и нападения противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Уничтожено, в частности

  • БпЛА Shahed-131/136 - 329 ед.;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 8 ед.;
  • БпЛА Zala - 41 ед.;
  • БпЛА Supercam - 23 ед.;
  • БпЛА "Ланцет" - 37 ед.;
  • БпЛА "Молния" - 112 ед.;
  • БпЛА "Привет-82" - 1 ед.

Результаты работы ПВО

ПВО (3059) уничтожение (7801) Сухопутные войска ВСУ (48)
Вот как надо дроны клепать, а не видосы по вечерам для лохов.
