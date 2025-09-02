Доба на Донеччині: під ударами Дружківка, Костянтинівка і Лиман, загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Одна людина загинула, ще сім - зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за 1 вересня поліція зафіксувала 2 179 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

"Ворог зосередив вогонь на 6 населених пунктах: містах Дружківка, Костянтинівка, Лиман, селах Іванопілля, Петрівка Друга, Торецьке", - пояснили у поліції.

Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів, з них 7 житлових будинків.

По Костянтинівці росіяни завдали 6 ударів бомбами, ствольною артилерією, дронами – вбили цивільну особу, ще п’ятьох людей поранили. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, заклад освіти, адмінбудівлю, підприємство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція показала кадри евакуації маломобільних громадян з Костянтинівки. ВIДЕО

Дружківку ворог атакував чотирма дронами різного типу - є поранений, пошкоджено три приватних оселі.

У Лимані пошкоджено приватний будинок, котельню, 5 господарських споруд, 2 цивільних авто, у Петрівці Другій Олександрівської ТГ – нежитлове приміщення.

Крім того, сьогодні після опівночі Росія вдарила по Слов’янську - травмовано цивільну особу.

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.