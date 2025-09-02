Сутки в Донецкой области: под ударами Дружковка, Константиновка и Лиман, погиб человек, есть раненые. ФОТОрепортаж

Один человек погиб, еще семь - получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за 1 сентября полиция зафиксировала 2 179 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

"Враг сосредоточил огонь на 6 населенных пунктах: городах Дружковка, Константиновка, Лиман, селах Иванополье, Петровка Вторая, Торецкое", - пояснили в полиции.

Разрушениям подверглись 20 гражданских объектов, из них 7 жилых домов.

По Константиновке россияне нанесли 6 ударов бомбами, ствольной артиллерией, дронами - убили гражданское лицо, еще пять человек ранили. Повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, учебное заведение, админздание, предприятие.

Дружковку враг атаковал четырьмя дронами разного типа - есть раненый, повреждены три частных дома.

В Лимане повреждены частный дом, котельная, 5 хозяйственных построек, 2 гражданских авто, в Петровке Второй Александровской ТГ - нежилое помещение.

Кроме того, сегодня после полуночи Россия ударила по Славянску - травмирован гражданский.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.