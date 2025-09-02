Сутки в Донецкой области: под ударами Дружковка, Константиновка и Лиман, погиб человек, есть раненые. ФОТОрепортаж
Один человек погиб, еще семь - получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, за 1 сентября полиция зафиксировала 2 179 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
"Враг сосредоточил огонь на 6 населенных пунктах: городах Дружковка, Константиновка, Лиман, селах Иванополье, Петровка Вторая, Торецкое", - пояснили в полиции.
Разрушениям подверглись 20 гражданских объектов, из них 7 жилых домов.
По Константиновке россияне нанесли 6 ударов бомбами, ствольной артиллерией, дронами - убили гражданское лицо, еще пять человек ранили. Повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, учебное заведение, админздание, предприятие.
Дружковку враг атаковал четырьмя дронами разного типа - есть раненый, повреждены три частных дома.
В Лимане повреждены частный дом, котельная, 5 хозяйственных построек, 2 гражданских авто, в Петровке Второй Александровской ТГ - нежилое помещение.
Кроме того, сегодня после полуночи Россия ударила по Славянску - травмирован гражданский.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
