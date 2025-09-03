УКР
Наслідки нічного обстрілу Кіровоградщини військами РФ: зруйновано 2 будинки, 28 - пошкоджено. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Кіровоградську область, внаслідок чого відомо про постраждалих.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, окупанти вдарили по Знам'янській громаді, де було зруйновано два приватні будинки, ще 28 - зазнали пошкоджень. Окрім того, ушкоджено об'єкти залізничної інфраструктури.

5 осіб дістали поранення, їх доправили до лікарні.

Наслідки удару РФ по Кіровоградщині 3 вересня 2025 року
Фото: Нацполіція
Наслідки удару РФ по Кіровоградщині 3 вересня 2025 року
Фото: Нацполіція
Наслідки удару РФ по Кіровоградщині 3 вересня 2025 року
Фото: Нацполіція
Наслідки удару РФ по Кіровоградщині 3 вересня 2025 року
Фото: Нацполіція
Наслідки удару РФ по Кіровоградщині 3 вересня 2025 року
Фото: Нацполіція
Наслідки удару РФ по Кіровоградщині 3 вересня 2025 року
Фото: Нацполіція

