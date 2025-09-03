1 357 1
Последствия ночного обстрела Кировоградской области войсками РФ: разрушены 2 дома, 28 - повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали Кировоградскую область, в результате чего известно о пострадавших.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Так, оккупанты ударили по Знаменской громаде, где были разрушены два частных дома, еще 28 - получили повреждения. Кроме того, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.
5 человек получили ранения, их доставили в больницу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий03.09.2025 09:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль