РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10655 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Кировоградщины
1 357 1

Последствия ночного обстрела Кировоградской области войсками РФ: разрушены 2 дома, 28 - повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Кировоградскую область, в результате чего известно о пострадавших.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты ударили по Знаменской громаде, где были разрушены два частных дома, еще 28 - получили повреждения. Кроме того, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

5 человек получили ранения, их доставили в больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали дронами Знаменку: под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома

Последствия удара РФ по Кировоградской области 3 сентября 2025 года
Фото: Нацполиция
Последствия удара РФ по Кировоградской области 3 сентября 2025 года
Фото: Нацполиция
Последствия удара РФ по Кировоградской области 3 сентября 2025 года
Фото: Нацполиция
Последствия удара РФ по Кировоградской области 3 сентября 2025 года
Фото: Нацполиция
Последствия удара РФ по Кировоградской области 3 сентября 2025 года
Фото: Нацполиция
Последствия удара РФ по Кировоградской области 3 сентября 2025 года
Фото: Нацполиция

Автор: 

обстрел (29323) Кировоградская область (668)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підари гнойні рузня.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:16 Ответить
 
 