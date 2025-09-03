Последствия ночного обстрела Кировоградской области войсками РФ: разрушены 2 дома, 28 - повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Кировоградскую область, в результате чего известно о пострадавших.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты ударили по Знаменской громаде, где были разрушены два частных дома, еще 28 - получили повреждения. Кроме того, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

5 человек получили ранения, их доставили в больницу.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция