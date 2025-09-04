УКР
Рашисти вдарили БпЛА по двох районах Харківщини: виникли пожежі, 5 постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували безпілотниками населені пункти Чугуївського та Лозівського районів Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ударів РФ виникли пожежі.

"У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали 5 цивільних людей. Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились", - йдеться в повідомленні.

Всього зафіксовано 4 пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах. До боротьби із наслідками ударів РФ залучали 47 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Наслідки атаки БпЛА на Харківщину. Виникли пожежі, відомо про постраждалих
Фото: ДСНС
Наслідки атаки БпЛА на Харківщину. Виникли пожежі, відомо про постраждалих
Фото: ДСНС

 

Наслідки атаки БпЛА на Харківщину. Виникли пожежі, відомо про постраждалих
Фото: ДСНС

 

Наслідки атаки БпЛА на Харківщину. Виникли пожежі, відомо про постраждалих
Фото: ДСНС

 

Наслідки атаки БпЛА на Харківщину. Виникли пожежі, відомо про постраждалих
Фото: ДСНС

