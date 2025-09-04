Рашисты ударили БПЛА по двум районам Харьковщины: возникли пожары, 5 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали беспилотниками населенные пункты Чугуевского и Лозовского районов Харьковщины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате ударов РФ возникли пожары.
"В поселке Малиновка Чугуевского района попадание пришлось на частный двор: горел жилой дом и легковые авто. Пострадали 5 гражданских людей. Они получили легкие телесные повреждения и острую реакцию на стресс. От госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
Всего зафиксировано 4 пожара на территории гражданского предприятия и инфраструктурных объектах. К борьбе с последствиями ударов РФ привлекали 47 спасателей и 8 единиц техники.
