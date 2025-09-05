СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Організатори "конвертцентру"

За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр".

Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування "схеми". Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

За матеріалами справи, серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Створили десятки підконтрольних фірм "на папері"

Відповідно до даних слідства, щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише "на папері".

Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.





Що виявив обшук?

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми".

Покарання фігурантам

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));

▪️ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

