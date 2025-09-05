СБУ задержала в Киеве бывшего топ-налоговика Бамбизова, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд грн, большинство из которых было украдено из бюджета нашего государства.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Организаторы "конвертцентра"

По результатам комплексных мероприятий задержан организатор сделки - бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал "конвертационный центр".

Как установило расследование, к преступной деятельности он привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование "схемы". Среди них - двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.

По материалам дела, среди основных клиентов "конвертцентра" были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Создали десятки подконтрольных фирм "на бумаге"

Согласно данным следствия, чтобы запутать "следы" теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью только "на бумаге".

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.





Что обнаружил обыск?

Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы".

Наказание фигурантам

Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));

▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" и Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в телеграме написал

Правоохранители задержали экс-замглавы Государственной фискальной службы, символ коррупции на налогах Евгения Бамбизова. Люди осведомленные знают, сколько зла совершил этот человек и насколько привлечение его к ответственности важно и для прекращения налоговых схем, и для антикора в целом".

"Приветствую Генеральную прокуратуру и СБ с победой!

Сейчас важно установить и вычистить всех "людей Бамбизова" в рядах ГНС", - подчеркнул Гетманцев.