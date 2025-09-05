Організували схеми незаконного виїзду ухилянтів: на Львівщині викрито прикордонників, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрито п’ятьох військовослужбовців, які у пункті пропуску "Угринів" сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що прикордонники у період з вересня 2024-го по січень 2025 року не вносили дані про перетин кордону у базу, що дозволило понад 80 чоловікам виїхати з України. Усім п’ятьом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 419 ККУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці викрили львів’янина, який організував схему з виготовлення підроблених медичних документів для ухилення від мобілізації. Він сприяв незаконному перетину кордону щонайменше чотирьом особам. Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 ККУ, до суду подано клопотання про взяття його під варту.

За даними прокуратури, загалом задокументовано понад 180 випадків незаконного зняття з військового обліку та ухилення від служби. У рамках операції "Ухилянт", яка триває з початку вересня 2025 року, викрито понад 270 випадків незаконного переправлення призовників через державний кордон. Перевіряється причетність посадових осіб ТЦК та медзакладів.

