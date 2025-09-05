РУС
Организовали схемы незаконного выезда уклонистов: во Львовской области разоблачены пограничники, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине разоблачены пять военнослужащих, которые в пункте пропуска "Угринов" способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Следствием установлено, что пограничники в период с сентября 2024-го по январь 2025 года не вносили данные о пересечении границы в базу, что позволило более 80 мужчинам выехать из Украины. Всем пятерым сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 и ч. 3 ст. 419 УКУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители разоблачили львовянина, который организовал схему по изготовлению поддельных медицинских документов для уклонения от мобилизации. Он способствовал незаконному пересечению границы по меньшей мере четырем лицам. Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 332 УКУ, в суд подано ходатайство о взятии его под стражу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский FPV-дрон попал в автомобиль пограничников на Сумщине. ВИДЕО

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

По данным прокуратуры, всего задокументировано более 180 случаев незаконного снятия с воинского учета и уклонения от службы. В рамках операции "Уклонист", которая продолжается с начала сентября 2025 года, разоблачено более 270 случаев незаконной переправки призывников через государственную границу. Проверяется причастность должностных лиц ТЦК и медучреждений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала военного положения пресечено 1736 попыток подкупа на сумму более 21,6 млн грн, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6814) уклонисты (1070) Львовская область (3002)
Топ комментарии
+3
З перших днів повномасштабного вторгнення був надлишок добровольців, якщо ви вже забули.
05.09.2025 13:07 Ответить
+3
Ще і як мають ухилянте
05.09.2025 13:53 Ответить
+2
Ніхто немає ніякого морального права називати людей " ухилянтами".
05.09.2025 12:52 Ответить
Ніхто немає ніякого морального права називати людей " ухилянтами".
05.09.2025 12:52 Ответить
Ще і як мають ухилянте
05.09.2025 13:53 Ответить
Операцію ''Ухилянт'' потрібно було проводити з перших днів повномасштабного вторгнення!Пізно роздуплились, зелені довбограї.
05.09.2025 12:56 Ответить
З перших днів повномасштабного вторгнення був надлишок добровольців, якщо ви вже забули.
05.09.2025 13:07 Ответить
Добровольців, завжди обмежена кількість!
05.09.2025 13:23 Ответить
Особисто ти був добровольцем, звідкіля така впевненість? Я прийшов до воєнкомату 24 лютого 2022 року, то бажаючих було так багато що вони не вспівали оформлювати бажаючих вступити до лав ЗСУ.
05.09.2025 13:39 Ответить
"За Державу обидно.." було тільки білому таможеніку з відомої кінострічки...Зараз перетин Закону в усіх напрямках порушень, в також кордону України - залежить тільки від грошової спроможності...Спитайте у Крупи,Тищенко,Гречишина та УСІХ без винятку у ВР та ОПі!! Слава Україні!
05.09.2025 12:57 Ответить
Прошу розшифровувати статті. Не всі юристи, що знають КК Украіни. Оголосили підозру? Мощьньйо. Рішення суду буде, чи "відмовний"?🤣
Чи спецом? "Чтоб никто не догадался"?.
05.09.2025 12:58 Ответить
80 штук,чи всіх порахували,але "мухтари"наварили добре, стане на прокурорів,суддів ітд.
05.09.2025 12:59 Ответить
І це капля в морі.
05.09.2025 13:17 Ответить
Це, мабуть, ті, що кислицина виводили за кордон, із шурмою і міндічем??
05.09.2025 13:42 Ответить
Перший випадок перевірки дпсу перетину кордону і зняття з обліку військовозабовязаних і відразу стільки порушень,а говорили що в дпсу одні святі і хабарів не беруть.
05.09.2025 13:59 Ответить
 
 