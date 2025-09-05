Организовали схемы незаконного выезда уклонистов: во Львовской области разоблачены пограничники, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине разоблачены пять военнослужащих, которые в пункте пропуска "Угринов" способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что пограничники в период с сентября 2024-го по январь 2025 года не вносили данные о пересечении границы в базу, что позволило более 80 мужчинам выехать из Украины. Всем пятерым сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 и ч. 3 ст. 419 УКУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители разоблачили львовянина, который организовал схему по изготовлению поддельных медицинских документов для уклонения от мобилизации. Он способствовал незаконному пересечению границы по меньшей мере четырем лицам. Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 332 УКУ, в суд подано ходатайство о взятии его под стражу.

По данным прокуратуры, всего задокументировано более 180 случаев незаконного снятия с воинского учета и уклонения от службы. В рамках операции "Уклонист", которая продолжается с начала сентября 2025 года, разоблачено более 270 случаев незаконной переправки призывников через государственную границу. Проверяется причастность должностных лиц ТЦК и медучреждений.

