У Києві проходить другий день "Хартія Фесту". ФОТОрепортаж

У Києві проходить другий день благодійного музичного фестивалю "Хартія Фест". 

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

У Києві проходить "Хартія Фест"

"Хартія Фест" - це дводенний благодійний музичний фестиваль, організований 13-ю бригадою оперативного призначення "Хартія", який покликаний обʼєднати військо та суспільство. Всі отримані з нього кошти будуть направлені на потреби підрозділу. Місце проведення - столичний Палац Спорту. Із самого ранку усі бажаючі мають можливість відвідати просвітницький простір фестивалю. Тут можна політати на симуляторі та "позбивати" "повітряні цілі", зібрати дрон, приміряти броню, навчитися накладати турнікет, пройти тест на знання сигнальних жестів військових, пограти у історичні, розвиваючі й спортивні ігри та отримати пізнавальну інформацію про військо, зокрема корпус "Хартія".

Відвідувачі фестивалю

Відвідувачі фестивалю можуть пройти тест на знання умовних сигналів

Стенд з елементами броні
Відвідувачка фестивалю "примвряється" до зброї
Відвідувачі фестивалю

У рамках спецпроєкту "Говорить Радіо Хартія" у першій половині дня пройшла серія публічних розмов, зокрема із спортсменом, військовослужбовцем Сергієм Стаховським та кінооператором, військовим Ярославом Пілунським.

На фестивалі працює спецпроєкт "Радіо Хартія"

На фестивалі працює спецпроєкт "Радіо Хартія"

Музичну частину фестивалю розпочав гурт "Жадан і Собаки", який вчора не зміг вийти на сцену через повітряну тривогу та атаку дронів на столицю, але провів імпровізований концерт у підземного переході. Також у програмі - гурти SKOFKA, Мертвий Півень, Latexfauna, Хамерман Знищує Віруси, Курган і Агрегат. Крім того, сьогодні має заспівати Джамала, яка теж не змогла виступити у перший день.

Концерт гурту "Жадан і Собаки" на "Хартія Фесті"
Концерт гурту "Жадан і Собаки" на "Хартія Фесті"

Київ (20123) фестиваль (137) бригада НГУ Хартія (26)
ой, ***!
як *******!
хто, *** спонсор цього ******** двіжу?
хто, *** вигоду має і яку?
хартія, якась ******* нев'їбенна?
мєнти, навіть на фронті рулять?
оцей утирок жадан, вже має убд?
а інші підрозділи?????
***********.......
як же мене пердолить!
мій родич, воює в егерях дшв!!!!!
то, це, *****, бо жадан до нгу приписався та хайпує?
07.09.2025 19:04 Відповісти
до речі!
жадан видалив всі мої дописи і фейсбуку і звісно заблокував!
отакий у нас патріот воїн з убд жадан!
хартії не потрібні дрони реб авто!
хартії потрібні танцульки з жиробасиною та сумнівною киримли.
07.09.2025 20:13 Відповісти
Одні воюють, а інші співають. Жах
07.09.2025 19:35 Відповісти
Ще одна барбершопна бригада, з примазаними і приблатньонними...Аж ригати хочеться
07.09.2025 20:40 Відповісти
Ничего не знаю про это бригаду, но меня интересует вопрос безопасности.
07.09.2025 20:50 Відповісти
 
 