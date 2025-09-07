У Києві проходить другий день "Хартія Фесту". ФОТОрепортаж

У Києві проходить другий день благодійного музичного фестивалю "Хартія Фест".

"Хартія Фест" - це дводенний благодійний музичний фестиваль, організований 13-ю бригадою оперативного призначення "Хартія", який покликаний обʼєднати військо та суспільство. Всі отримані з нього кошти будуть направлені на потреби підрозділу. Місце проведення - столичний Палац Спорту. Із самого ранку усі бажаючі мають можливість відвідати просвітницький простір фестивалю. Тут можна політати на симуляторі та "позбивати" "повітряні цілі", зібрати дрон, приміряти броню, навчитися накладати турнікет, пройти тест на знання сигнальних жестів військових, пограти у історичні, розвиваючі й спортивні ігри та отримати пізнавальну інформацію про військо, зокрема корпус "Хартія".

У рамках спецпроєкту "Говорить Радіо Хартія" у першій половині дня пройшла серія публічних розмов, зокрема із спортсменом, військовослужбовцем Сергієм Стаховським та кінооператором, військовим Ярославом Пілунським.

Музичну частину фестивалю розпочав гурт "Жадан і Собаки", який вчора не зміг вийти на сцену через повітряну тривогу та атаку дронів на столицю, але провів імпровізований концерт у підземного переході. Також у програмі - гурти SKOFKA, Мертвий Півень, Latexfauna, Хамерман Знищує Віруси, Курган і Агрегат. Крім того, сьогодні має заспівати Джамала, яка теж не змогла виступити у перший день.



