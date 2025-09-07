В Киеве проходит второй день "Хартия Фест". ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве проходит второй день благотворительного музыкального фестиваля "Хартия Фест".

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Хартия Фест" - это двухдневный благотворительный музыкальный фестиваль, организованный 13-й бригадой оперативного назначения "Хартия", который призван объединить войско и общество. Все полученные с него средства будут направлены на нужды подразделения. Место проведения - столичный Дворец Спорта. С самого утра все желающие имеют возможность посетить просветительское пространство фестиваля. Здесь можно полетать на симуляторе и "посбивать" "воздушные цели", собрать дрон, примерить броню, научиться накладывать турникет, пройти тест на знание сигнальных жестов военных, поиграть в исторические, развивающие и спортивные игры и получить познавательную информацию о войске, в частности о корпусе "Хартия".

В рамках спецпроекта "Говорит Радио Хартия" в первой половине дня прошла серия публичных разговоров, в частности со спортсменом, военнослужащим Сергеем Стаховским и кинооператором, военным Ярославом Пилунским.

Музыкальную часть фестиваля начала группа "Жадан и Собаки", которая вчера не смогла выйти на сцену из-за воздушной тревоги и атаки дронов на столицу, но провела импровизированный концерт в подземном переходе. Также в программе - группы SKOFKA, Мертвый Петух, Latexfauna, Хамерман Уничтожает Вирусы, Курган и Агрегат. Кроме того, сегодня должна спеть Джамала, которая тоже не смогла выступить в первый день.



