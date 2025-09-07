РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости Фото Хартія Фест
1 218 6

В Киеве проходит второй день "Хартия Фест". ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве проходит второй день благотворительного музыкального фестиваля "Хартия Фест".

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В Киеве проходит "Хартія Фест"

"Хартия Фест" - это двухдневный благотворительный музыкальный фестиваль, организованный 13-й бригадой оперативного назначения "Хартия", который призван объединить войско и общество. Все полученные с него средства будут направлены на нужды подразделения. Место проведения - столичный Дворец Спорта. С самого утра все желающие имеют возможность посетить просветительское пространство фестиваля. Здесь можно полетать на симуляторе и "посбивать" "воздушные цели", собрать дрон, примерить броню, научиться накладывать турникет, пройти тест на знание сигнальных жестов военных, поиграть в исторические, развивающие и спортивные игры и получить познавательную информацию о войске, в частности о корпусе "Хартия".

Читайте: В Киеве проходит первый день "Хартия Феста". ФОТОрепортаж

Посетители фестиваля

Посетители фестиваля могут пройти тест на знание условных сигналов

Стенд с элементами брони
Посетительница фестиваля "примвряється" до зброї
Посетители фестиваля

В рамках спецпроекта "Говорит Радио Хартия" в первой половине дня прошла серия публичных разговоров, в частности со спортсменом, военнослужащим Сергеем Стаховским и кинооператором, военным Ярославом Пилунским.

На фестивале работает спецпроект "Радіо Хартія"

На фестивале работает спецпроект "Радіо Хартія"

Смотрите: Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили автотехнику, пушку, укрытие, а также ликвидировали личный состав врага. ВИДЕО

Музыкальную часть фестиваля начала группа "Жадан и Собаки", которая вчера не смогла выйти на сцену из-за воздушной тревоги и атаки дронов на столицу, но провела импровизированный концерт в подземном переходе. Также в программе - группы SKOFKA, Мертвый Петух, Latexfauna, Хамерман Уничтожает Вирусы, Курган и Агрегат. Кроме того, сегодня должна спеть Джамала, которая тоже не смогла выступить в первый день.

Концерт группы "Жадан і Собаки" на "Хартія Фесті"
Концерт группы "Жадан і Собаки" на "Хартія Фесті"

Автор: 

Киев (26082) фестиваль (300) Бригада НГУ Хартия (25)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой, ***!
як *******!
хто, *** спонсор цього ******** двіжу?
хто, *** вигоду має і яку?
хартія, якась ******* нев'їбенна?
мєнти, навіть на фронті рулять?
оцей утирок жадан, вже має убд?
а інші підрозділи?????
***********.......
як же мене пердолить!
мій родич, воює в егерях дшв!!!!!
то, це, *****, бо жадан до нгу приписався та хайпує?
показать весь комментарий
07.09.2025 19:04 Ответить
до речі!
жадан видалив всі мої дописи і фейсбуку і звісно заблокував!
отакий у нас патріот воїн з убд жадан!
хартії не потрібні дрони реб авто!
хартії потрібні танцульки з жиробасиною та сумнівною киримли.
показать весь комментарий
07.09.2025 20:13 Ответить
Одні воюють, а інші співають. Жах
показать весь комментарий
07.09.2025 19:35 Ответить
Ще одна барбершопна бригада, з примазаними і приблатньонними...Аж ригати хочеться
показать весь комментарий
07.09.2025 20:40 Ответить
Ничего не знаю про это бригаду, но меня интересует вопрос безопасности.
показать весь комментарий
07.09.2025 20:50 Ответить
 
 