В Киеве проходит второй день "Хартия Фест". ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве проходит второй день благотворительного музыкального фестиваля "Хартия Фест".
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Хартия Фест" - это двухдневный благотворительный музыкальный фестиваль, организованный 13-й бригадой оперативного назначения "Хартия", который призван объединить войско и общество. Все полученные с него средства будут направлены на нужды подразделения. Место проведения - столичный Дворец Спорта. С самого утра все желающие имеют возможность посетить просветительское пространство фестиваля. Здесь можно полетать на симуляторе и "посбивать" "воздушные цели", собрать дрон, примерить броню, научиться накладывать турникет, пройти тест на знание сигнальных жестов военных, поиграть в исторические, развивающие и спортивные игры и получить познавательную информацию о войске, в частности о корпусе "Хартия".
В рамках спецпроекта "Говорит Радио Хартия" в первой половине дня прошла серия публичных разговоров, в частности со спортсменом, военнослужащим Сергеем Стаховским и кинооператором, военным Ярославом Пилунским.
Музыкальную часть фестиваля начала группа "Жадан и Собаки", которая вчера не смогла выйти на сцену из-за воздушной тревоги и атаки дронов на столицу, но провела импровизированный концерт в подземном переходе. Также в программе - группы SKOFKA, Мертвый Петух, Latexfauna, Хамерман Уничтожает Вирусы, Курган и Агрегат. Кроме того, сегодня должна спеть Джамала, которая тоже не смогла выступить в первый день.
