Ніч на Дніпропетровщині: під ударами три райони, спалахнули пожежі, є пошкодження. ФОТО
Вночі 8 вересня на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Наші військові збили 3 безпілотники.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Богданівській громаді Павлоградського району через атаку БпЛА виникла пожежа. Її ліквідували.
Під ворожим ударом була Синельниківщина. Противник застосував БпЛА по Межівській та Покровській громадах.
Зайнялися адмінбудівля, господарська споруда і літня кухня.
"Потерпала й Нікопольщина. Гучно було у райцентрі, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерією та FPV-дронами.
Горіла суха трава. Вогонь вгамували. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда", - зауважив Лисак.
Окрім того, зазначається, що до медиків звернувся ще один чоловік, постраждалий через атаку на Кривий Ріг напередодні. Він лікуватиметься амбулаторно.
"Таким чином, загалом потерпілих - п'ятеро", - уточнили в ОВА.
