Ніч на Дніпропетровщині: під ударами три райони, спалахнули пожежі, є пошкодження. ФОТО

Вночі 8 вересня на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Наші військові збили 3 безпілотники.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Богданівській громаді Павлоградського району через атаку БпЛА виникла пожежа. Її ліквідували.

Під ворожим ударом була Синельниківщина. Противник застосував БпЛА по Межівській та Покровській громадах.

Зайнялися адмінбудівля, господарська споруда і літня кухня.

Читайте також: Доба на Дніпропетровщині: під ударами Дніпро та Кривий Ріг, на Нікопольщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

"Потерпала й Нікопольщина. Гучно було у райцентрі, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерією та FPV-дронами.

Горіла суха трава. Вогонь вгамували. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда", - зауважив Лисак.

Фото: обстріл Дніпропетровщини / ОВА

Окрім того, зазначається, що до медиків звернувся ще один чоловік, постраждалий через атаку на Кривий Ріг напередодні. Він лікуватиметься амбулаторно.

"Таким чином, загалом потерпілих - п'ятеро", - уточнили в ОВА.