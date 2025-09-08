Ночь на Днепропетровщине: под ударами три района, вспыхнули пожары, есть повреждения. ФОТО

Ночью 8 сентября на Днепропетровщине работали силы ПВО. Наши военные сбили 3 беспилотника.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Богдановской громаде Павлоградского района из-за атаки БпЛА возник пожар. Его ликвидировали.

Под вражеским ударом была Синельниковщина. Противник применил БпЛА по Межевской и Покровской громадах.

Загорелись админздание, хозяйственная постройка и летняя кухня.

"Потерпела и Никопольщина. Громко было в райцентре, Покровской, Мировской, Марганецкой громадах. Агрессор целился артиллерией и FPV-дронами.

Горела сухая трава. Огонь был потушен. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка", - отметил Лысак.

Фото: обстрел Днепропетровщины / ОВА

Кроме того, отмечается, что к медикам обратился еще один человек, пострадавший из-за атаки на Кривой Рог накануне. Он будет лечиться амбулаторно.

"Таким образом, всего пострадавших - пятеро", - уточнили в ОВА.