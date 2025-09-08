Ночь на Днепропетровщине: под ударами три района, вспыхнули пожары, есть повреждения. ФОТО
Ночью 8 сентября на Днепропетровщине работали силы ПВО. Наши военные сбили 3 беспилотника.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Богдановской громаде Павлоградского района из-за атаки БпЛА возник пожар. Его ликвидировали.
Под вражеским ударом была Синельниковщина. Противник применил БпЛА по Межевской и Покровской громадах.
Загорелись админздание, хозяйственная постройка и летняя кухня.
"Потерпела и Никопольщина. Громко было в райцентре, Покровской, Мировской, Марганецкой громадах. Агрессор целился артиллерией и FPV-дронами.
Горела сухая трава. Огонь был потушен. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка", - отметил Лысак.
Кроме того, отмечается, что к медикам обратился еще один человек, пострадавший из-за атаки на Кривой Рог накануне. Он будет лечиться амбулаторно.
"Таким образом, всего пострадавших - пятеро", - уточнили в ОВА.
