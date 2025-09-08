Штаб-сержант військової частини спричинив смертельну ДТП у Києві: загинув поліцейський та водій іншої автівки. ФОТО

Працівники ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець.

Що відомо про аварію?

Як зазначається, сьогодні близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир - поліцейський загинули на місці події.

Фото: Соцмережі

Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.