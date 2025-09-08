УКР
5 127 17

Штаб-сержант військової частини спричинив смертельну ДТП у Києві: загинув поліцейський та водій іншої автівки. ФОТО

Працівники ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що відомо про аварію?

Як зазначається, сьогодні близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир - поліцейський загинули на місці події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП за участі двох автомобілів сталася у Києві: дві людини загинули, ще троє постраждали. ФОТО

ДТП Київ
Фото: Соцмережі
ДТП Київ
Фото: Соцмережі

Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

ну...
вчора побачив на сокарі гелік з перепусткою у частину
спитав чий
сидить скуф очкатий
питаю яке ти маеш відношення до зсу
бе ме тероборона
кажу вали нах поки не *********

побіжав аж гівно роняв...

якби кожний... але ми терпіли ?
показати весь коментар
08.09.2025 12:07 Відповісти
+8
В мене під окнами кожну ніч дебілострітрейсери двигуни на мотиках й авто перевіряють..такий жах, особливо під час тривоги..й жодна падла ще не розфігачилась..

08.09.2025 12:16
показати весь коментар
08.09.2025 12:16 Відповісти
+6
Щось я не дуже зрозумів, як він на зустрічку виїхав, як там відбійник майже всюди, крім перехрестя. Швидше повірю, що один повертав наліво, другий їхав прямо і хтось на червоне проскочити вирішив...

08.09.2025 12:20
показати весь коментар
08.09.2025 12:20 Відповісти
Перевірив потужність мотора. Надовго запам'ятає ту потугу.

08.09.2025 11:57
показати весь коментар
08.09.2025 11:57 Відповісти
В мене під окнами кожну ніч дебілострітрейсери двигуни на мотиках й авто перевіряють..такий жах, особливо під час тривоги..й жодна падла ще не розфігачилась..
показати весь коментар
08.09.2025 12:16 Відповісти
Зате по трасам та по вуличним магістралям б'ються, наче у них 9 життів відведене. Дуже багато довбнім останнім часом.
показати весь коментар
08.09.2025 13:17 Відповісти
Як на мене - нехай ганяють, але з наслідками для себе. Між собою нехай вбиваються, стовпи, стіни - будь що, аби не страждали треті особи. Може колись порозумнішають..

В мене випадок був - давно, на роботі - підійшла до вікна, подихати вихлопами))) а по вулиці з диким ревом несся байкер, маневруючі між машинами, рядами..і невдачненнько так сталось - потрапив джипу на передній бампер..з прискоренням у стовпа ввалився..усьо, донором органів став миттєво..
показати весь коментар
08.09.2025 13:24 Відповісти
Стопудово штабс-сержант Ющось там такого хильнув,що не побачив ні авто потерпілих ні стрілки спідометра на свому желізному" коні"...

08.09.2025 12:03
показати весь коментар
08.09.2025 12:03 Відповісти
ну...
вчора побачив на сокарі гелік з перепусткою у частину
спитав чий
сидить скуф очкатий
питаю яке ти маеш відношення до зсу
бе ме тероборона
кажу вали нах поки не *********

побіжав аж гівно роняв...

якби кожний... але ми терпіли ?
показати весь коментар
08.09.2025 12:07 Відповісти
Тероборона- ЗСУ. Дуже багато тербатів пройшли самі гарячі точки фронту. Полтавчани на самому початку війни взагалі цілий бат 200.
А ти, певно, із ждунів?

08.09.2025 12:20
А ти, певно, із ждунів?
показати весь коментар
08.09.2025 12:20 Відповісти
ти не понів нічого
то мажор який купив перепустку
бо я питав його
він внятно нічого не відповів...
показати весь коментар
08.09.2025 12:23 Відповісти
якщо людина чесна вона відповідає так

"чувак я з 18 років залізом торгую"
це відповів накачаний чувак біля дрімтауна
на електро-мерсі під сто штук
якщо навіть він мажор то він не хам принаймні

я не бикую
мені цікаво... я математик
показати весь коментар
08.09.2025 13:36 Відповісти
Щось я не дуже зрозумів, як він на зустрічку виїхав, як там відбійник майже всюди, крім перехрестя. Швидше повірю, що один повертав наліво, другий їхав прямо і хтось на червоне проскочити вирішив...
показати весь коментар
08.09.2025 12:20 Відповісти
а нахіба в Києві штаб сержанту такий пікап? на ЛБЗ воно дуже дуже треба.. ці хай на трамвайчику і метро катаються.

08.09.2025 12:28
показати весь коментар
08.09.2025 12:28 Відповісти
Бази даних вперто видають інфу
По состоянию на 30 августа 2025 года номер авто КА2584ІО • KA 2584 IO закреплен за RENAULT KANGOO • 2014 • VF1FW18B450033644
Щось біле авто на фото геть не схоже на Рено кенгу. Там немаленький позашляховик, яких дуже не вистачає на передовій.
показати весь коментар
08.09.2025 12:30 Відповісти
І як таке могло статись на швидкості 50км/г в населеному пункті?

08.09.2025 13:11
показати весь коментар
08.09.2025 13:11 Відповісти
Останнім часом дуже багато нехтування та зневаги до ПДД від військових

08.09.2025 13:21
показати весь коментар
08.09.2025 13:21 Відповісти
Головне Люди не постраждали....
показати весь коментар
08.09.2025 13:25 Відповісти
 
 