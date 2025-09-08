УКР
Новини Фото обстріли Херсонщини
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: пошкоджено житловий будинок. ФОТОрепортаж

У ніч на 8 вересня російські війська обстріляли селище Білозерка Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок: зруйновано фасад і покрівлю, а також вибито вікна.

обстріл білозерки
Фото: Херсонська ОДА

обстріл білозерки
Фото: Херсонська ОДА

обстріл (30765) Херсонська область (6187) Херсонський район (576) Білозерка (75)
