Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: пошкоджено житловий будинок. ФОТОрепортаж
У ніч на 8 вересня російські війська обстріляли селище Білозерка Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок: зруйновано фасад і покрівлю, а також вибито вікна.
