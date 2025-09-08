РУС
Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: поврежден жилой дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 8 сентября российские войска обстреляли поселок Белозерка Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В результате вражеской атаки поврежден жилой дом: разрушен фасад и кровля, а также выбиты окна.

обстрел Белозерки
Фото: Херсонская ОГА

обстрел Белозерки
Фото: Херсонская ОГА

Автор: 

