Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: поврежден жилой дом. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 8 сентября российские войска обстреляли поселок Белозерка Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В результате вражеской атаки поврежден жилой дом: разрушен фасад и кровля, а также выбиты окна.
