УКР
Колишній моряк став агентом ФСБ та готував теракти в Одесі, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Одесі. За результатами спецоперації затримано російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів у портовому місті.

Що про підготовку теракту відомо?

Як встановило розслідування, готову вибухівку він закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати до фсб.

Потім окупанти надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали СВП зі схованок.

"Одну з таких терористок українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК", - пояснили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт у райуправлінні поліції в Біляївці: справу передали до суду, обвинувачений чекатиме вироку під вартою. ФОТО

Ким виявився зловмисник?

За матеріалами справи, затриманим зараз агентом, що займався виготовленням вибухівки, виявився 60-річний одесит, який раніше був моряком на торговельному судні, а з виходом на пенсію почав працювати на фсб.

зрадник готував теракт в Одесі
Фото: СБУ
зрадник готував теракт в Одесі
Фото: СБУ

"Встановлено, що вербування фігуранта відбулося, коли він на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в росії. За завданням фсб чоловік згодом повернувся до Одеси через треті країни", - йдеться у повідомленні.

Після прибуття в Україну агент спочатку виконував "тестові" завдання куратора – "звітував" йому про наслідки ворожих "прильотів" по місту.

Потім російський спецслужбіст проінструктував свого поплічника щодо виготовлення СВП та "пріоритетних" місць закладення вибухівки у схрони.

За даними слідства, фігурант "підсилював" вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. У нього вилучено смартфон, з якого він контактував з фсб.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Що зраднику загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

