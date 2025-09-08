Бывший моряк стал агентом ФСБ и готовил теракты в Одессе, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию терактов в Одессе. По результатам спецоперации задержан российский агент, который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрывов в портовом городе.

Что о подготовке теракта известно?

Как установило расследование, готовую взрывчатку он закладывал в схроны на территории морского побережья и отправлял их координаты в фсб.

Затем оккупанты присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов, которые забирали СВУ из тайников.

"Одну из таких террористок украинские спецслужбисты задержали в июле этого года, когда она пыталась взорвать в Одессе областной ТЦК", - пояснили в СБУ.

Кем оказался злоумышленник?

По материалам дела, задержанным сейчас агентом, занимавшимся изготовлением взрывчатки, оказался 60-летний одессит, который ранее был моряком на торговом судне, а с выходом на пенсию начал работать на фсб.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Установлено, что вербовка фигуранта состоялась, когда он в начале полномасштабной войны находился у своей сестры в россии. По заданию фсб мужчина впоследствии вернулся в Одессу через третьи страны", - говорится в сообщении.

По прибытии в Украину агент сначала выполнял "тестовые" задания куратора - "отчитывался" ему о последствиях вражеских "прилетов" по городу.

Затем российский спецслужбист проинструктировал своего соратника по изготовлению СВУ и "приоритетных" мест закладки взрывчатки в схроны.

По данным следствия, фигурант "усиливал" взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Служба безопасности задокументировала преступления агента и задержала его по месту жительства. У него изъят смартфон, с которого он контактировал с фсб.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

Что предателю грозит?

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.