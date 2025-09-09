УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 090 010 осіб (+950 за добу), 11 169 танків, 32 577 артсистем, 23 261 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 090 010 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 9.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1090010 (+950) осіб

танків - 11169 (+1) од

бойових броньованих машин - 23261 (+3) од

артилерійських систем - 32577 (+32) од

РСЗВ - 1482 (+1) од

засоби ППО - 1217 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57504 (+226)

крилаті ракети - 3691 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 61207 (+72)

спеціальна техніка - 3963 (+2)

Також дивіться: Окупант добив пораненого товариша і застрелився після атаки українського дрона. ВIДЕО

ліквідація рф
Фото: Генштаб

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18625) Генштаб ЗС (7223) ліквідація (4432) знищення (8187)
Героям слава!!!!!
09.09.2025 07:46 Відповісти
Невдовзі чергові сто тисяч
09.09.2025 07:46 Відповісти
Скота ! Тому тут потрібен коефіціент . 1:10 .
коли буде 10 млн тоді московія почне відчувати , а це ще 36 років мʼязорубки
09.09.2025 08:00 Відповісти
Чергові десять тисяч чумардосів і відкрилась фінішна пряма до перших ста тисяч другого мільйону.
09.09.2025 08:02 Відповісти
"Шойгу, Герасімов, ***** гдє танкі" (с).
09.09.2025 08:04 Відповісти
 
 