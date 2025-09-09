Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 090 010 осіб (+950 за добу), 11 169 танків, 32 577 артсистем, 23 261 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 090 010 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 9.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1090010 (+950) осіб
танків - 11169 (+1) од
бойових броньованих машин - 23261 (+3) од
артилерійських систем - 32577 (+32) од
РСЗВ - 1482 (+1) од
засоби ППО - 1217 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57504 (+226)
крилаті ракети - 3691 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 61207 (+72)
спеціальна техніка - 3963 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
коли буде 10 млн тоді московія почне відчувати , а це ще 36 років мʼязорубки