Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 090 010 человек (+950 за сутки), 11 169 танков, 32 577 артсистем, 23 261 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 090 010 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1090010 (+950) человек
танков - 11169 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23261 (+3) ед
артиллерийских систем - 32577 (+32) ед
РСЗО - 1482 (+1) ед
средства ПВО - 1217 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 57504 (+226)
крылатые ракеты - 3691 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 61207 (+72)
специальная техника - 3963 (+2)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
коли буде 10 млн тоді московія почне відчувати , а це ще 36 років мʼязорубки
З тридцять другого тижня 24-го року (початок серпня) війскові аналітики відмічають різке і масове зростання випадків дезертирства в армії рашки, причому 73% це саме контрактники.
10 мільйонів і припасених дурнів на сто років, чергове сова на глобус. Срублі самим відбитим вже не потрібні і як кремль не намагаяться просовувати переможні реляції, гола дупа вже майорить як невідворотній варіант "ПМЖ" для кацапів.
Так, за даними українських осинтерів на території заводу "Топаз" знищено командний пункт 41 загальновійськової армії зс рф. А на території Донецького металургійного заводу - командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії.
"На войне с Украиной погиб первый контрактник 2007 года рождения.
Максим Суворов из Бурятии родился 5 июня 2007 года в Каменске.
27 июня он подписал контракт с "Минобороны РФ". Убит 24 июля 2025 года в районе села Новый Комар в Донецкой обл.
Ему было 18 лет и 1 месяц."
111! одиниць знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня присутня - 4. Арта, спецтехніка та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 090 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.