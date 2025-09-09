Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 090 010 человек (+950 за сутки), 11 169 танков, 32 577 артсистем, 23 261 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 090 010 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1090010 (+950) человек

танков - 11169 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23261 (+3) ед

артиллерийских систем - 32577 (+32) ед

РСЗО - 1482 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 57504 (+226)

крылатые ракеты - 3691 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61207 (+72)

специальная техника - 3963 (+2)

Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.