РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 082 16

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 090 010 человек (+950 за сутки), 11 169 танков, 32 577 артсистем, 23 261 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 090 010 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1090010 (+950) человек

танков - 11169 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23261 (+3) ед

артиллерийских систем - 32577 (+32) ед

РСЗО - 1482 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 57504 (+226)

крылатые ракеты - 3691 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61207 (+72)

специальная техника - 3963 (+2)

Также смотрите: Оккупант добил раненого товарища и застрелился после атаки украинского дрона. ВИДЕО

ликвидация рф
Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20473) Генштаб ВС (6918) ликвидация (4040) уничтожение (7871)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Повідомляється, що в окупованому рашистами Донецьку були уражені командні пункти російських війсь, що атакують позиції ЗСУ на Покровсько-Добропільському та Костянтинівському напрямках.
Так, за даними українських осинтерів на території заводу "Топаз" знищено командний пункт 41 загальновійськової армії зс рф. А на території Донецького металургійного заводу - командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії.



показать весь комментарий
09.09.2025 08:28 Ответить
+5
Героям слава!!!!!
показать весь комментарий
09.09.2025 07:46 Ответить
+5
Минув 4220 день москальсько-української війни.
111! одиниць знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня присутня - 4. Арта, спецтехніка та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 090 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
показать весь комментарий
09.09.2025 08:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!!!
показать весь комментарий
09.09.2025 07:46 Ответить
Невдовзі чергові сто тисяч
показать весь комментарий
09.09.2025 07:46 Ответить
Скота ! Тому тут потрібен коефіціент . 1:10 .
коли буде 10 млн тоді московія почне відчувати , а це ще 36 років мʼязорубки
показать весь комментарий
09.09.2025 08:00 Ответить
Тоді на болотах залишаться тільки жаби
З тридцять другого тижня 24-го року (початок серпня) війскові аналітики відмічають різке і масове зростання випадків дезертирства в армії рашки, причому 73% це саме контрактники.
10 мільйонів і припасених дурнів на сто років, чергове сова на глобус. Срублі самим відбитим вже не потрібні і як кремль не намагаяться просовувати переможні реляції, гола дупа вже майорить як невідворотній варіант "ПМЖ" для кацапів.
показать весь комментарий
09.09.2025 08:27 Ответить
І тут 73% !
показать весь комментарий
09.09.2025 08:45 Ответить
73,6% контрактники, 4,38% мобіки, 22,02% ЧВК (засудженні, щоб було зрозуміліше)
показать весь комментарий
09.09.2025 09:04 Ответить
Чергові десять тисяч чумардосів і відкрилась фінішна пряма до перших ста тисяч другого мільйону.
показать весь комментарий
09.09.2025 08:02 Ответить
"Шойгу, Герасімов, ***** гдє танкі" (с).
показать весь комментарий
09.09.2025 08:04 Ответить
Кацапня, я завжди, у всіх війнах, "давить "м"ясом"...
показать весь комментарий
09.09.2025 08:23 Ответить
Повідомляється, що в окупованому рашистами Донецьку були уражені командні пункти російських війсь, що атакують позиції ЗСУ на Покровсько-Добропільському та Костянтинівському напрямках.
Так, за даними українських осинтерів на території заводу "Топаз" знищено командний пункт 41 загальновійськової армії зс рф. А на території Донецького металургійного заводу - командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії.



показать весь комментарий
09.09.2025 08:28 Ответить
" В Топаз прилетело..." - https://x.com/Exilenova_plus/status/1965118825181090045?t=PJhlwfo7MPd-Yhp8IXhTFQ&s=19 відео.
показать весь комментарий
09.09.2025 08:51 Ответить
@ (мова джерела повідомлення):
"На войне с Украиной погиб первый контрактник 2007 года рождения.
Максим Суворов из Бурятии родился 5 июня 2007 года в Каменске.
27 июня он подписал контракт с "Минобороны РФ". Убит 24 июля 2025 года в районе села Новый Комар в Донецкой обл.
Ему было 18 лет и 1 месяц."
показать весь комментарий
09.09.2025 08:36 Ответить
Бажаю щоб всі !
показать весь комментарий
09.09.2025 08:46 Ответить
в ***** "Все идет по плану."(с):

показать весь комментарий
09.09.2025 09:03 Ответить
Минув 4220 день москальсько-української війни.
111! одиниць знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня присутня - 4. Арта, спецтехніка та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 090 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
показать весь комментарий
09.09.2025 08:46 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 08:48 Ответить
 
 