УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10592 відвідувача онлайн
Новини Фото Оборудки із землею
1 487 11

ВАКС відпустив забудовницю Молчанову під заставу у 100 млн грн, прокуратура просила 300 млн. ФОТО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для забудовниці Владислави Молчанової у вигляді грошової застави розміром 100 млн грн.

Про це повідомив ветеран Олег Симороз, передає Цензор.НЕТ.

ВАКС обрав заставу 100 млн грн для Владислави Молчанової
Фото: Олег Симороз

Відповідно до рішення суду, Молчанова зобов’язана здати закордонний паспорт та прибувати за викликом суду і прокурора.

Прокурор у справі наполягав на застосуванні застави у розмірі 300 млн грн, однак суд визначив меншу суму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 млн грн застави

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Пізніше засновницю однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Владу Молчанову, якій НАБУ нещодавно оголосило підозру, під будівлю суду прийшла підтримати група чоловіків у військовій формі.

Автор: 

застава (706) ВАКС Антикорупційний суд (2059) розкрадання (275)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Це сирота на утриманні Молчанової.Мабуть ще неповнолітній. З огляду на це суд зменшив заставу.
показати весь коментар
11.09.2025 17:25 Відповісти
+3
Як може сума застави бути меншою за суму завданих збитків?!
показати весь коментар
11.09.2025 17:13 Відповісти
+3
медетує напевно або молить до Бога що б заставу зменшили, і такі на дві третини збив ціну, тепер питання якій відсоток йому повинні сплатити за посередницькі послуги?
показати весь коментар
11.09.2025 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як може сума застави бути меншою за суму завданих збитків?!
показати весь коментар
11.09.2025 17:13 Відповісти
Мабуть суддя, на око, вирішив, що прокуратура перестаралась.
Якщо все було по процедурі, то надані попередні докази не переконали суддю.
показати весь коментар
11.09.2025 18:40 Відповісти
А попушка,що там робить?
показати весь коментар
11.09.2025 17:14 Відповісти
медетує напевно або молить до Бога що б заставу зменшили, і такі на дві третини збив ціну, тепер питання якій відсоток йому повинні сплатити за посередницькі послуги?
показати весь коментар
11.09.2025 17:21 Відповісти
Це сирота на утриманні Молчанової.Мабуть ще неповнолітній. З огляду на це суд зменшив заставу.
показати весь коментар
11.09.2025 17:25 Відповісти
він заставу вніс
показати весь коментар
11.09.2025 17:38 Відповісти
Штраф за корупцію з конфіскацією майна
Штраф за неповідомлення про корупцію з конфіскацією майна
Штраф за прикриття корупціонера з конфіскацією майна
Штраф за непротидію корупції з конфіскацією майна.
Штраф за протидію розслідування корупції з конфіскацією майна.
показати весь коментар
11.09.2025 17:27 Відповісти
А тим часом, Бійці роти ударних БпЛА 95-ї ОДШБр оголосили збір коштів на пікап.
показати весь коментар
11.09.2025 17:30 Відповісти
Штраф за корупцію з конфіскацією майна
Штраф за неповідомлення про корупцію з конфіскацією майна
Штраф за прикриття корупціонера з конфіскацією майна
Штраф за непротидію корупції з конфіскацією майна.
Штраф за протидію розслідування корупції з конфіскацією майна.

І відразу б суспільство стало справедливим, а всі українські чорти зайняли б місце, де мають бути - у в'язницях, на благо батьківщини.
показати весь коментар
11.09.2025 17:31 Відповісти
Прокуратура просила 300 ?
А Молчанова не дала?
Она такая - эта Молчанова
Она не всем дает
Вот Банковой Молчанова дает
В любую позу встанет - если Вова попросит
И я ее понимаю
У нас даже ЗСУ в любую позу встают перед Вовой
Захотел Вова сдыхаться Залужного ?
ЗСУ сказали - будь ласка!!!
Захотел Вова ,чтобы вместо молодых воевали дедушки?
Дедушки сказали - всегда пожалуйста!
Вот такой у нас ВОВА!!!
Ему все дают.....
показати весь коментар
11.09.2025 17:51 Відповісти
під будівлю суду прийшла підтримати група чоловіків у військовій формі.
Джерело: https://censor.net/ua/p3573609

ааа ... а я думав, чому там повно поліції
показати весь коментар
11.09.2025 18:37 Відповісти
 
 