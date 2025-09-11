ВАКС відпустив забудовницю Молчанову під заставу у 100 млн грн, прокуратура просила 300 млн. ФОТО
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для забудовниці Владислави Молчанової у вигляді грошової застави розміром 100 млн грн.
Про це повідомив ветеран Олег Симороз, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до рішення суду, Молчанова зобов’язана здати закордонний паспорт та прибувати за викликом суду і прокурора.
Прокурор у справі наполягав на застосуванні застави у розмірі 300 млн грн, однак суд визначив меншу суму.
Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.
Пізніше засновницю однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Владу Молчанову, якій НАБУ нещодавно оголосило підозру, під будівлю суду прийшла підтримати група чоловіків у військовій формі.
Якщо все було по процедурі, то надані попередні докази не переконали суддю.
І відразу б суспільство стало справедливим, а всі українські чорти зайняли б місце, де мають бути - у в'язницях, на благо батьківщини.
А Молчанова не дала?
Она такая - эта Молчанова
Она не всем дает
Вот Банковой Молчанова дает
В любую позу встанет - если Вова попросит
И я ее понимаю
У нас даже ЗСУ в любую позу встают перед Вовой
Захотел Вова сдыхаться Залужного ?
ЗСУ сказали - будь ласка!!!
Захотел Вова ,чтобы вместо молодых воевали дедушки?
Дедушки сказали - всегда пожалуйста!
Вот такой у нас ВОВА!!!
Ему все дают.....
Джерело: https://censor.net/ua/p3573609
ааа ... а я думав, чому там повно поліції