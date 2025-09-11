ВАКС відпустив забудовницю Молчанову під заставу у 100 млн грн, прокуратура просила 300 млн. ФОТО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для забудовниці Владислави Молчанової у вигляді грошової застави розміром 100 млн грн.

Про це повідомив ветеран Олег Симороз, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до рішення суду, Молчанова зобов’язана здати закордонний паспорт та прибувати за викликом суду і прокурора.

Прокурор у справі наполягав на застосуванні застави у розмірі 300 млн грн, однак суд визначив меншу суму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 млн грн застави

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Пізніше засновницю однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Владу Молчанову, якій НАБУ нещодавно оголосило підозру, під будівлю суду прийшла підтримати група чоловіків у військовій формі.