Дрони атакували два райони Харківщини: горіли будинки, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Вночі 13 вересня 2025 року ворог атакував Харківщину авіабомбами та дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у с. Балка Куп'янського району горів житловий будинок, постраждала жінка.

За даними ДСНС, у с. Калинове Богодухівського району пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам надана допомога.

Також читайте: Росіяни атакували безпілотником Козачу Лопань: поранено жінку

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.