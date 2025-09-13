УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7935 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на Харківщину
563 0

Дрони атакували два райони Харківщини: горіли будинки, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Вночі 13 вересня 2025 року ворог атакував Харківщину авіабомбами та дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у с. Балка Куп'янського району горів житловий будинок, постраждала жінка.

За даними ДСНС, у с. Калинове Богодухівського району пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам надана допомога.

Також читайте: Росіяни атакували безпілотником Козачу Лопань: поранено жінку

Обстріл Харківщини
Фото: ДСНС
Обстріл Харківщини
Фото: ДСНС
Обстріл Харківщини
Фото: ДСНС
Обстріл Харківщини
Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.

Автор: 

Харківська область (1593) Богодухівський район (79) Куп’янський район (398) Калинове (1) Балка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 