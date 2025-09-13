Дрони атакували два райони Харківщини: горіли будинки, є постраждалі. ФОТОрепортаж
Вночі 13 вересня 2025 року ворог атакував Харківщину авіабомбами та дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у с. Балка Куп'янського району горів житловий будинок, постраждала жінка.
За даними ДСНС, у с. Калинове Богодухівського району пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам надана допомога.
До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.
