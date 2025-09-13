Дроны атаковали два района Харьковщины: горели дома, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
Ночью 13 сентября 2025 года враг атаковал Харьковскую область авиабомбами и дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в с. Балка Купянского района горел жилой дом, пострадала женщина.
По данным ГСЧС, в с. Калиново Богодуховского района повреждены дом культуры, жилые дома и больница. Двум женщинам оказана помощь.
К ликвидации последствий было привлечено 37 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль