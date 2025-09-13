Тут створюється озброєння, яке змінює хід війни: Шмигаль з партнерами відвідали одне з інноваційних оборонних підприємств України. ФОТОрепортаж
Міністр оборони України Денис Шмигаль разом з міжнародними партнерами відвідали одне з інноваційних оборонних підприємств України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
"Показали Міністерці транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христі Фріланд, Міністру оборони Естонії Ханно Певкуру, членам наглядової ради Мюнхенської безпекової конференції, що саме тут, в Україні, створюються новітні зразки озброєння, які змінюють хід війни", - написав Шмигаль.
Міністр оборони зазначив: "Ми готові ділитися нашим досвідом і спільно з партнерами масштабувати проєкти, які захищатимуть нас і країни Європи від можливих загроз".
Закликаємо інвестувати в український ОПК та створювати спільні виробництва, щоб разом посилювати безпеку на європейському континенті", - написав Шмигаль.
БУДЬМО ОБЕРЕЖНО зЄольні не до премоги війні йдуть , а до виборів себе з опозажопними руZZькими
В до людей що там роблять
Зробить покажіть в дії
А потім до хвастайтесь
В у вас все навпаки
2. Вмовляєш міжнародних гостей дати кредит на виробництво цих вундервафель.
3. Після цього по заводу прилітає. Што падєлать, фсьо прапало, дайте ще грошей.
Залишилось лише вказати точні координати місця розміщення й чекати,
коли прилетить!
На Шулявці вже відвідали завод безпілотників, що туди відразу ж прилетіло?
Які ж довбо**би нами керують, це жах.
Більш універсальним рішенням міг би бути багаторазовий літачок з підвішеним дробовиком чи кулеметом.