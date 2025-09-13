УКР
4 509 56

Тут створюється озброєння, яке змінює хід війни: Шмигаль з партнерами відвідали одне з інноваційних оборонних підприємств України. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом з міжнародними партнерами відвідали одне з інноваційних оборонних підприємств України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"Показали Міністерці транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христі Фріланд, Міністру оборони Естонії Ханно Певкуру, членам наглядової ради Мюнхенської безпекової конференції, що саме тут, в Україні, створюються новітні зразки озброєння, які змінюють хід війни", - написав Шмигаль.

Міністр оборони зазначив: "Ми готові ділитися нашим досвідом і спільно з партнерами масштабувати проєкти, які захищатимуть нас і країни Європи від можливих загроз".

Закликаємо інвестувати в український ОПК та створювати спільні виробництва, щоб разом посилювати безпеку на європейському континенті", - написав Шмигаль.

+23
Шо, і адресу не вказав? Ще той Штірліц.
13.09.2025 16:13 Відповісти
+19
13.09.2025 16:21 Відповісти
+14
1. Водиш міжнародних гостей по воєнним заводам, показуєш потужні вундервафлі.
2. Вмовляєш міжнародних гостей дати кредит на виробництво цих вундервафель.
3. Після цього по заводу прилітає. Што падєлать, фсьо прапало, дайте ще грошей.
13.09.2025 16:26 Відповісти
Шо, і адресу не вказав? Ще той Штірліц.
13.09.2025 16:13 Відповісти
А навіщо вказувати адресу? Кацапи не такі дурні, як їх показують по марафону. Думаєте їм важко було відслідкувати по телефонах делегацію? Звичайно не важко і при сьогоднішніх технологіях це робиться з точністю до метра.
13.09.2025 17:15 Відповісти
Навколо цих чудо підприємств назріває космічний корупційний скандал!
13.09.2025 17:50 Відповісти
Якщо завтра-післязавтра туди буде приліт , то як завжди ніхто не буде винен !
13.09.2025 17:32 Відповісти
Навіть стіни внутрішнього приміщення заблюрили. Ставлю лайк.
13.09.2025 17:36 Відповісти
Засвітили?
13.09.2025 16:14 Відповісти
Ну хоч фон на фотках навчились блюрити...
13.09.2025 16:16 Відповісти
Ждіть що скоро щось прилетить..
13.09.2025 16:17 Відповісти
Тепер чекати ракети і дрони...Невже мало випадків??
13.09.2025 16:18 Відповісти
13.09.2025 16:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7Y5hpnT8sAY https://www.youtube.com/watch?v=Банкова ВИКОРИСТОВУЄ в'єтнамських ботів❓ Навіщо це РОБИТИ у соцмережах❓ За чий РАХУНОК "банкет" ❓

БУДЬМО ОБЕРЕЖНО зЄольні не до премоги війні йдуть , а до виборів себе з опозажопними руZZькими
13.09.2025 17:50 Відповісти
один маленький плюсик - фотосесію не звьоздіт Камишін- Єрмакаівсько-Ахметівське бувше "стратегічний міністр" вивозу зерна Ахмєтова, а дрони лиш обіцяв мільйонами у кінці 2023 -го
показати весь коментар
Не до них прилетить
В до людей що там роблять
Зробить покажіть в дії
А потім до хвастайтесь
В у вас все навпаки
13.09.2025 16:22 Відповісти
Четвертый год меняют, а дела все никак не меняются.
13.09.2025 16:22 Відповісти
Що Шмигаль доброго зробив для України ? за допомогою нього розбазарювались кошти які направлялись західними країнами на обороздатність України.
13.09.2025 16:23 Відповісти
1. Водиш міжнародних гостей по воєнним заводам, показуєш потужні вундервафлі.
2. Вмовляєш міжнародних гостей дати кредит на виробництво цих вундервафель.
3. Після цього по заводу прилітає. Што падєлать, фсьо прапало, дайте ще грошей.
13.09.2025 16:26 Відповісти
Ну точно, не розуму, не страху, не совісті поширювати такі фото на весь Світ!
Залишилось лише вказати точні координати місця розміщення й чекати,
коли прилетить!
13.09.2025 16:26 Відповісти
Адресу вже козир передав,в тепер можна і публічно про секретний завод,ніби козир ніпричому.
13.09.2025 16:29 Відповісти
А в яку сторону воно змінює хід-до перемоги чи до зради?
13.09.2025 16:29 Відповісти
Останнє фото заблюрене,а перше ніт. Бачимо шухляди, поддони, маркування на них, стеллажи. Орки й за меншим обсягом інформації вираховували локацію.
13.09.2025 16:29 Відповісти
Перше теж заблюрене - все, крім стелажів. Ідентифікувати по стелажах та шухлядах - навряд чи можливо, бо це рухомі речі. Стелю, вікна, стіни заблюрили - це головне.
13.09.2025 16:32 Відповісти
Це іноземні громадяни, з них не візьмеш підписку о нерозголошенні, окрім високопосадовців там є охорона, водії, менеджери, так їх немає на фото, можливо вони ззовні. Вирушала колона, за нею слідкують, взагалі за такими візитами рашка пильно слідкує - супутники, висотні бпла, змі, агентура. Це навіть без кротів і здачі можна простежити, простежити переміщення кожного авто з тієї колони, думаю їм показали картонну декорацію з 3д друком, скоріше за все іншого і не має, вся зелена влада суцільна картонна декорація. То що на світлинах навіть не з металу виробляється, тобто то, що показали не може бути великим підприємством чи заводом. Скоріше підпорядкований ФОП та його підвал.
13.09.2025 17:03 Відповісти
А Ханно Певкуру вишиванка добре пасує)
13.09.2025 16:32 Відповісти
Невже ще не навчило? Скільки вже можна наступати на ті ж самі граблі? Чи піар то наше все, а там хай прилітає.....Такі виробництва ******* тишу.....Ви хоча б раз чули щось подібне від орків, щоб вони взагалі розповідали і викладали фото що в них десь там щось передове разробляється і виробляється? Ні, ми дізнаємось про це тільки коли вони мовчки починають застосовувати щось нове на полі бою .... А в нас все навпаки.....
13.09.2025 16:35 Відповісти
13.09.2025 16:36 Відповісти
Турборежим від слуг урода він такий.
13.09.2025 16:42 Відповісти
Добре, що це змінює хід війни. З 2022 року не бачив щоб цей хід якось змінювався.
13.09.2025 16:39 Відповісти
В яку сторону Шмигаль змінює хід війни, якщо кацапи вже в Дніпропетровській області?
13.09.2025 16:44 Відповісти
Зебилы - ДЛБ, светят все заводы. С какой целью?
13.09.2025 16:44 Відповісти
клоуни
13.09.2025 16:45 Відповісти
Синоніми до слова Блазень

https://synonimy.info/%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD Арлекін https://synonimy.info/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8F Блазня https://synonimy.info/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C Дурень https://synonimy.info/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD Клоун https://synonimy.info/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BD Кльовн https://synonimy.info/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%82 Комедіянт https://synonimy.info/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA Комік https://synonimy.info/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81 Мартопляс https://synonimy.info/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D1%86 Паяц https://synonimy.info/%D1%84/%D1%84%D1%96%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D1%80 Фігляр
13.09.2025 16:48 Відповісти
Таким макаром Зельоні списують мільярди потрачені не на виробництво? Приїжджають, селфяться, і викладають у відкритий інфопростір. І прилітають ракети, і все списує війна. Без питань, і без перевірки.

13.09.2025 16:45 Відповісти
там завтра будет каб
13.09.2025 16:46 Відповісти
Це іноземні громадяни, з них не візьмеш підписку о нерозголошенні, окрім високопосадовців там є охорона, водії, менеджери, так їх немає на фото, можливо вони ззовні. Вирушала колона, за нею слідкують, взагалі за такими візитами рашка пильно слідкує - супутники, висотні бпла, змі, агентура. Це навіть без кротів і здачі можна простежити, простежити переміщення кожного авто з тієї колони, думаю їм показали картонну декорацію з 3д друком, скоріше за все іншого і не має, вся зелена влада суцільна картонна декорація. То що на світлинах навіть не з металу виробляється, тобто то, що показали не може бути великим підприємством чи заводом. Скоріше підпорядкований ФОП та його підвал.
13.09.2025 17:06 Відповісти
Змінює-змінює, а ніяк змінити не може.
13.09.2025 16:57 Відповісти
А воно змінює?
13.09.2025 17:01 Відповісти
Это тот случай когда Сталина срочно в студию! И на пороге расстрелять по его приказу!
13.09.2025 17:05 Відповісти
Знову лізуть на військові підприємства щоб попіаритись перед ідіотами 73%, а через пару днів туди прилетять кацапські ракети. Скільки вже можна наводити ракети ворога на наші підприємства???
13.09.2025 17:13 Відповісти
Орки, звичайно, тупі, ала шахедів у них достобісу. Тому луплять навіть по цивільним виробництвам про всяк випадок, лише на тій підставі, що цивільне виробництво перед цим відвідала якась високоповажна сідниця з кортежем відповідної довжини. А тут зразу 3 високоповажні сідниці і кожна з власним кортежем. Орки навіть паритись не будуть, просто бахнуть по всьму, що відвідувала ця гоп-компанія, включаючи заправку, на якій вони попісяти зупинилясь.
13.09.2025 17:17 Відповісти
Прильот відбудеться через...

На Шулявці вже відвідали завод безпілотників, що туди відразу ж прилетіло?
Які ж довбо**би нами керують, це жах.
13.09.2025 17:17 Відповісти
Вангую, скоро туди прилетить, як прилітає постійно по якимось оборонним підприємствам, після того, як там побувала комісія з МО. Там кротами, зрадниками й просто невігласами аж кишить. Не я один про це говорю.
13.09.2025 17:18 Відповісти
Don
13.09.2025 17:28 Відповісти
Чому СБУ ще не заарештувало москальського агента Шмигаля? Може тому , що воно працює по наказу головнихмоскальських агентів , Бубочки та його вантуза, тобто дермака?.
13.09.2025 17:33 Відповісти
"Рейнметал" так і не зміг запустити виробництво в Україні ***********. МО України не заказало( за гроші, чорт забирай!) ні єдиної установки"Скайнекс", що випускається на заміну мега ефективному "Гепарду". Так, пару штук нам дадуть спробувати в бойових діях, але от наприклад Австрія(Австрія, Карл!!) замовила у Рейнметала декілька сотень штук, Бундесвер - 600 шт. Так чим подолаємо шахедний терор? Переможними реляціями?
13.09.2025 17:36 Відповісти
Пацаны жалуются что рвется волокно от этих шмигалей. Уроды конченые.
13.09.2025 17:37 Відповісти
Влада БАРАНІВ популістів зрадників
13.09.2025 17:39 Відповісти
Влада кончаних брехунів та виродків
13.09.2025 17:40 Відповісти
геолокацію уточнив? а то гості можуть не запам"ятати.
13.09.2025 18:00 Відповісти
Повели пропіарити завод Міндіча чи Кирющенка, чи ще якого кварталівського друга Зеленського, який несподівано отримав мільярди держзамовлень на дрони?
13.09.2025 18:28 Відповісти
Локацію не забудьте засвітити..
13.09.2025 18:31 Відповісти
Чекаемо ракети? що там безглузда робить?
13.09.2025 18:47 Відповісти
Дрон-перехоплювач - не панацея. Має свою нішу, але не більше.
Більш універсальним рішенням міг би бути багаторазовий літачок з підвішеним дробовиком чи кулеметом.
13.09.2025 18:51 Відповісти
 
 