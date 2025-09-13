Тут створюється озброєння, яке змінює хід війни: Шмигаль з партнерами відвідали одне з інноваційних оборонних підприємств України. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом з міжнародними партнерами відвідали одне з інноваційних оборонних підприємств України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"Показали Міністерці транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христі Фріланд, Міністру оборони Естонії Ханно Певкуру, членам наглядової ради Мюнхенської безпекової конференції, що саме тут, в Україні, створюються новітні зразки озброєння, які змінюють хід війни", - написав Шмигаль.

Міністр оборони зазначив: "Ми готові ділитися нашим досвідом і спільно з партнерами масштабувати проєкти, які захищатимуть нас і країни Європи від можливих загроз".

Закликаємо інвестувати в український ОПК та створювати спільні виробництва, щоб разом посилювати безпеку на європейському континенті", - написав Шмигаль.





