Здесь создается вооружение, которое меняет ход войны: Шмыгаль с партнерами посетили одно из инновационных оборонных предприятий Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с международными партнерами посетили одно из инновационных оборонных предприятий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

"Показали министру транспорта и внутренней торговли Канады Хрысте Фриланд, министру обороны Эстонии Ханно Певкуру, членам наблюдательного совета Мюнхенской конференции по безопасности, что именно здесь, в Украине, создаются новейшие образцы вооружения, которые меняют ход войны", - написал Шмыгаль.

Министр обороны отметил: "Мы готовы делиться нашим опытом и совместно с партнерами масштабировать проекты, которые будут защищать нас и страны Европы от возможных угроз".

Призываем инвестировать в украинский ОПК и создавать совместные производства, чтобы вместе усиливать безопасность на европейском континенте", - написал Шмыгаль.





