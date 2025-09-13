РУС
Здесь создается вооружение, которое меняет ход войны: Шмыгаль с партнерами посетили одно из инновационных оборонных предприятий Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с международными партнерами посетили одно из инновационных оборонных предприятий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

"Показали министру транспорта и внутренней торговли Канады Хрысте Фриланд, министру обороны Эстонии Ханно Певкуру, членам наблюдательного совета Мюнхенской конференции по безопасности, что именно здесь, в Украине, создаются новейшие образцы вооружения, которые меняют ход войны", - написал Шмыгаль.

Министр обороны отметил: "Мы готовы делиться нашим опытом и совместно с партнерами масштабировать проекты, которые будут защищать нас и страны Европы от возможных угроз".

Призываем инвестировать в украинский ОПК и создавать совместные производства, чтобы вместе усиливать безопасность на европейском континенте", - написал Шмыгаль.

Шмыгаль с партнерами
+19
Шо, і адресу не вказав? Ще той Штірліц.
13.09.2025 16:13 Ответить
+13
13.09.2025 16:21 Ответить
+9
Ждіть що скоро щось прилетить..
13.09.2025 16:17 Ответить
Шо, і адресу не вказав? Ще той Штірліц.
13.09.2025 16:13 Ответить
А навіщо вказувати адресу? Кацапи не такі дурні, як їх показують по марафону. Думаєте їм важко було відслідкувати по телефонах делегацію? Звичайно не важко і при сьогоднішніх технологіях це робиться з точністю до метра.
13.09.2025 17:15 Ответить
Якщо завтра-післязавтра туди буде приліт , то як завжди ніхто не буде винен !
13.09.2025 17:32 Ответить
Навіть стіни внутрішнього приміщення заблюрили. Ставлю лайк.
13.09.2025 17:36 Ответить
Засвітили?
13.09.2025 16:14 Ответить
Ну хоч фон на фотках навчились блюрити...
13.09.2025 16:16 Ответить
Ждіть що скоро щось прилетить..
13.09.2025 16:17 Ответить
Тепер чекати ракети і дрони...Невже мало випадків??
13.09.2025 16:18 Ответить
13.09.2025 16:21 Ответить
Не до них прилетить
В до людей що там роблять
Зробить покажіть в дії
А потім до хвастайтесь
В у вас все навпаки
13.09.2025 16:22 Ответить
Четвертый год меняют, а дела все никак не меняются.
13.09.2025 16:22 Ответить
Що Шмигаль доброго зробив для України ? за допомогою нього розбазарювались кошти які направлялись західними країнами на обороздатність України.
13.09.2025 16:23 Ответить
1. Водиш міжнародних гостей по воєнним заводам, показуєш потужні вундервафлі.
2. Вмовляєш міжнародних гостей дати кредит на виробництво цих вундервафель.
3. Після цього по заводу прилітає. Што падєлать, фсьо прапало, дайте ще грошей.
13.09.2025 16:26 Ответить
Ну точно, не розуму, не страху, не совісті поширювати такі фото на весь Світ!
Залишилось лише вказати точні координати місця розміщення й чекати,
коли прилетить!
13.09.2025 16:26 Ответить
Адресу вже козир передав,в тепер можна і публічно про секретний завод,ніби козир ніпричому.
13.09.2025 16:29 Ответить
А в яку сторону воно змінює хід-до перемоги чи до зради?
13.09.2025 16:29 Ответить
Баригам на крові вигідно щоб ця музика грала вічно.
13.09.2025 16:50 Ответить
Останнє фото заблюрене,а перше ніт. Бачимо шухляди, поддони, маркування на них, стеллажи. Орки й за меншим обсягом інформації вираховували локацію.
13.09.2025 16:29 Ответить
Перше теж заблюрене - все, крім стелажів. Ідентифікувати по стелажах та шухлядах - навряд чи можливо, бо це рухомі речі. Стелю, вікна, стіни заблюрили - це головне.
13.09.2025 16:32 Ответить
Це іноземні громадяни, з них не візьмеш підписку о нерозголошенні, окрім високопосадовців там є охорона, водії, менеджери, так їх немає на фото, можливо вони ззовні. Вирушала колона, за нею слідкують, взагалі за такими візитами рашка пильно слідкує - супутники, висотні бпла, змі, агентура. Це навіть без кротів і здачі можна простежити, простежити переміщення кожного авто з тієї колони, думаю їм показали картонну декорацію з 3д друком, скоріше за все іншого і не має, вся зелена влада суцільна картонна декорація. То що на світлинах навіть не з металу виробляється, тобто то, що показали не може бути великим підприємством чи заводом. Скоріше підпорядкований ФОП та його підвал.
13.09.2025 17:03 Ответить
А Ханно Певкуру вишиванка добре пасує)
13.09.2025 16:32 Ответить
Невже ще не навчило? Скільки вже можна наступати на ті ж самі граблі? Чи піар то наше все, а там хай прилітає.....Такі виробництва ******* тишу.....Ви хоча б раз чули щось подібне від орків, щоб вони взагалі розповідали і викладали фото що в них десь там щось передове разробляється і виробляється? Ні, ми дізнаємось про це тільки коли вони мовчки починають застосовувати щось нове на полі бою .... А в нас все навпаки.....
13.09.2025 16:35 Ответить
13.09.2025 16:36 Ответить
Турборежим від слуг урода він такий.
13.09.2025 16:42 Ответить
Добре, що це змінює хід війни. З 2022 року не бачив щоб цей хід якось змінювався.
13.09.2025 16:39 Ответить
В яку сторону Шмигаль змінює хід війни, якщо кацапи вже в Дніпропетровській області?
13.09.2025 16:44 Ответить
Зебилы - ДЛБ, светят все заводы. С какой целью?
13.09.2025 16:44 Ответить
клоуни
13.09.2025 16:45 Ответить
Синоніми до слова Блазень

https://synonimy.info/%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD Арлекін https://synonimy.info/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8F Блазня https://synonimy.info/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C Дурень https://synonimy.info/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD Клоун https://synonimy.info/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BD Кльовн https://synonimy.info/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%82 Комедіянт https://synonimy.info/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA Комік https://synonimy.info/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81 Мартопляс https://synonimy.info/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D1%86 Паяц https://synonimy.info/%D1%84/%D1%84%D1%96%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D1%80 Фігляр
13.09.2025 16:48 Ответить
Таким макаром Зельоні списують мільярди потрачені не на виробництво? Приїжджають, селфяться, і викладають у відкритий інфопростір. І прилітають ракети, і все списує війна. Без питань, і без перевірки.

13.09.2025 16:45 Ответить
там завтра будет каб
13.09.2025 16:46 Ответить
над секретний цех де ********* ракети фламінго

13.09.2025 16:50 Ответить
Це іноземні громадяни, з них не візьмеш підписку о нерозголошенні, окрім високопосадовців там є охорона, водії, менеджери, так їх немає на фото, можливо вони ззовні. Вирушала колона, за нею слідкують, взагалі за такими візитами рашка пильно слідкує - супутники, висотні бпла, змі, агентура. Це навіть без кротів і здачі можна простежити, простежити переміщення кожного авто з тієї колони, думаю їм показали картонну декорацію з 3д друком, скоріше за все іншого і не має, вся зелена влада суцільна картонна декорація. То що на світлинах навіть не з металу виробляється, тобто то, що показали не може бути великим підприємством чи заводом. Скоріше підпорядкований ФОП та його підвал.
13.09.2025 17:06 Ответить
Змінює-змінює, а ніяк змінити не може.
13.09.2025 16:57 Ответить
А воно змінює?
13.09.2025 17:01 Ответить
Это тот случай когда Сталина срочно в студию! И на пороге расстрелять по его приказу!
13.09.2025 17:05 Ответить
Знову лізуть на військові підприємства щоб попіаритись перед ідіотами 73%, а через пару днів туди прилетять кацапські ракети. Скільки вже можна наводити ракети ворога на наші підприємства???
13.09.2025 17:13 Ответить
Орки, звичайно, тупі, ала шахедів у них достобісу. Тому луплять навіть по цивільним виробництвам про всяк випадок, лише на тій підставі, що цивільне виробництво перед цим відвідала якась високоповажна сідниця з кортежем відповідної довжини. А тут зразу 3 високоповажні сідниці і кожна з власним кортежем. Орки навіть паритись не будуть, просто бахнуть по всьму, що відвідувала ця гоп-компанія, включаючи заправку, на якій вони попісяти зупинилясь.
13.09.2025 17:17 Ответить
Прильот відбудеться через...

На Шулявці вже відвідали завод безпілотників, що туди відразу ж прилетіло?
Які ж довбо**би нами керують, це жах.
13.09.2025 17:17 Ответить
Вангую, скоро туди прилетить, як прилітає постійно по якимось оборонним підприємствам, після того, як там побувала комісія з МО. Там кротами, зрадниками й просто невігласами аж кишить. Не я один про це говорю.
13.09.2025 17:18 Ответить
А без Величного Федорова - ніяк?
13.09.2025 17:24 Ответить
Don
13.09.2025 17:28 Ответить
Чому СБУ ще не заарештувало москальського агента Шмигаля? Може тому , що воно працює по наказу головнихмоскальських агентів , Бубочки та його вантуза, тобто дермака?.
13.09.2025 17:33 Ответить
"Рейнметал" так і не зміг запустити виробництво в Україні ***********. МО України не заказало( за гроші, чорт забирай!) ні єдиної установки"Скайнекс", що випускається на заміну мега ефективному "Гепарду". Так, пару штук нам дадуть спробувати в бойових діях, але от наприклад Австрія(Австрія, Карл!!) замовила у Рейнметала декілька сотень штук, Бундесвер - 600 шт. Так чим подолаємо шахедний терор? Переможними реляціями?
13.09.2025 17:36 Ответить
Пацаны жалуются что рвется волокно от этих шмигалей. Уроды конченые.
13.09.2025 17:37 Ответить
Влада БАРАНІВ популістів зрадників
13.09.2025 17:39 Ответить
Влада кончаних брехунів та виродків
13.09.2025 17:40 Ответить
 
 