Здесь создается вооружение, которое меняет ход войны: Шмыгаль с партнерами посетили одно из инновационных оборонных предприятий Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с международными партнерами посетили одно из инновационных оборонных предприятий Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.
"Показали министру транспорта и внутренней торговли Канады Хрысте Фриланд, министру обороны Эстонии Ханно Певкуру, членам наблюдательного совета Мюнхенской конференции по безопасности, что именно здесь, в Украине, создаются новейшие образцы вооружения, которые меняют ход войны", - написал Шмыгаль.
Министр обороны отметил: "Мы готовы делиться нашим опытом и совместно с партнерами масштабировать проекты, которые будут защищать нас и страны Европы от возможных угроз".
Призываем инвестировать в украинский ОПК и создавать совместные производства, чтобы вместе усиливать безопасность на европейском континенте", - написал Шмыгаль.
В до людей що там роблять
Зробить покажіть в дії
А потім до хвастайтесь
В у вас все навпаки
2. Вмовляєш міжнародних гостей дати кредит на виробництво цих вундервафель.
3. Після цього по заводу прилітає. Што падєлать, фсьо прапало, дайте ще грошей.
Залишилось лише вказати точні координати місця розміщення й чекати,
коли прилетить!
На Шулявці вже відвідали завод безпілотників, що туди відразу ж прилетіло?
Які ж довбо**би нами керують, це жах.