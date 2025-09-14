УКР
Окупанти атакували Слов’янськ БпЛА "Молнія-2": пошкоджено будинки. ФОТО

У неділю, 14 вересня, російські загарбники двічі обстріляли Слов’янськ на Донеччині. 

Про це повідомляє Слов’янська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"БПЛА "Молнія-2" вдарили по житловому багатоквартирному будинку. Пошкоджені приватні оселі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

Фото: Слов’янська міська військова адміністрація

6 ранку. Перший поруч, другий на такому ж звуці і пропав кудись. Писали - на Північний прилетіло, але скоріш за все обманка.
Після війни надибаю собі рінгтон з звуком пікіруючого шахеда, поставлю на будильник. Організм вже старий тоді, коли йому треба. А коли шось летить - мене не питає. Ще сплю, але рухаюсь швидше за того шахеда ))
14.09.2025 18:54
 
 