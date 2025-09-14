Окупанти атакували Слов’янськ БпЛА "Молнія-2": пошкоджено будинки. ФОТО
У неділю, 14 вересня, російські загарбники двічі обстріляли Слов’янськ на Донеччині.
Про це повідомляє Слов’янська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"БПЛА "Молнія-2" вдарили по житловому багатоквартирному будинку. Пошкоджені приватні оселі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає.
Після війни надибаю собі рінгтон з звуком пікіруючого шахеда, поставлю на будильник. Організм вже старий тоді, коли йому треба. А коли шось летить - мене не питає. Ще сплю, але рухаюсь швидше за того шахеда ))