Оккупанты атаковали Славянск БПЛА "Молния-2": повреждены дома. ФОТО
В воскресенье, 14 сентября, российские захватчики дважды обстреляли Славянск в Донецкой области.
Об этом сообщает Славянская городская военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"БПЛА "Молния-2" ударили по жилому многоквартирному дому. Повреждены частные дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Після війни надибаю собі рінгтон з звуком пікіруючого шахеда, поставлю на будильник. Організм вже старий тоді, коли йому треба. А коли шось летить - мене не питає. Ще сплю, але рухаюсь швидше за того шахеда ))