645 1

Оккупанты атаковали Славянск БПЛА "Молния-2": повреждены дома. ФОТО

В воскресенье, 14 сентября, российские захватчики дважды обстреляли Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщает Славянская городская военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"БПЛА "Молния-2" ударили по жилому многоквартирному дому. Повреждены частные дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

обстрел Славянска
Фото: Славянская городская военная администрация

Смотрите также: В результате атаки российских дронов в Славянске поврежден детский сад и частные дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29519) Донецкая область (10757) Краматорский район (686) Славянск (2662)
6 ранку. Перший поруч, другий на такому ж звуці і пропав кудись. Писали - на Північний прилетіло, але скоріш за все обманка.
Після війни надибаю собі рінгтон з звуком пікіруючого шахеда, поставлю на будильник. Організм вже старий тоді, коли йому треба. А коли шось летить - мене не питає. Ще сплю, але рухаюсь швидше за того шахеда ))
14.09.2025 18:54 Ответить
 
 