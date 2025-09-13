РУС
В результате атаки российских дронов в Славянске поврежден детский сад и частные дома. ФОТОрепортаж

В течение вечера и ночи российские войска атаковали Славянск одним БПЛА "Молния-2" и семью БПЛА "Герань-2". Есть повреждения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

Суббота, 13 сентября. В очередной раз в Славянске неспокойно.

  • Вечером, около 19:00, БПЛА "Молния-2" повредил дома и машину на ул. Григория Данилевского.
  • Ночью 7 БПЛА "Герань-2". Зализнычный и Северный мкр-ны.

Отмечается, что поврежден детский сад, частные дома.

К счастью, без пострадавших.

Последствия атаки беспилотников на Славянск
Фото: Начальник МВА Вадим Лях
Последствия атаки беспилотников на Славянск
Фото: Начальник МВА Вадим Лях
Последствия атаки беспилотников на Славянск
Фото: Начальник МВА Вадим Лях
Последствия атаки беспилотников на Славянск
Фото: Начальник МВА Вадим Лях
Последствия атаки беспилотников на Славянск
Фото: Начальник МВА Вадим Лях

Как там полицаи прокуроры и податкивци, успели сбежать в свои киевские квартирки?
13.09.2025 11:08 Ответить
Пора в ООН ОБСЕ паре , парламенті ЄС зробити постійно діючий стенд з фото ЗРУЙНОВАНИХ цивільних обьектів( шкіл лікарень універів дитсадочків )
раша- країна диких болотних кикимор , для яких крадіжка чужої історії, чужих пральних машин і дітей- це етнічна норма
13.09.2025 11:29 Ответить
 
 