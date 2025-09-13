В результате атаки российских дронов в Славянске поврежден детский сад и частные дома. ФОТОрепортаж
В течение вечера и ночи российские войска атаковали Славянск одним БПЛА "Молния-2" и семью БПЛА "Герань-2". Есть повреждения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
Суббота, 13 сентября. В очередной раз в Славянске неспокойно.
- Вечером, около 19:00, БПЛА "Молния-2" повредил дома и машину на ул. Григория Данилевского.
- Ночью 7 БПЛА "Герань-2". Зализнычный и Северный мкр-ны.
Отмечается, что поврежден детский сад, частные дома.
К счастью, без пострадавших.
