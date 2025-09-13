УКР
Унаслідок атаки російських дронів у Слов’янську пошкоджено дитсадок і приватні будинки. ФОТОрепортаж

Протягом вечора і ночі російські війська атакували Словʼянськ одним БПЛА "Молнія-2" та сімома БПЛА "Герань-2". Є пошкодження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

Субота, 13 вересня. Вчергове у Словʼянську неспокійно.

  • Увечері, близько 19:00, БПЛА "Молнія-2" пошкодив будинки та автівку на вул. Григорія Данилевського.
  • Вночі 7 БПЛА "Герань-2". Залізничний і Північний мкр-ни.

Зазначається, що пошкоджено дитячий садок, приватні будинки.

На щастя, без постраждалих.

Наслідки атаки безпілотників на Словʼянськ
Фото: Начальник МВА Вадим Лях
Наслідки атаки безпілотників на Словʼянськ
Фото: Начальник МВА Вадим Лях
Наслідки атаки безпілотників на Словʼянськ
Фото: Начальник МВА Вадим Лях
Наслідки атаки безпілотників на Словʼянськ
Фото: Начальник МВА Вадим Лях
Наслідки атаки безпілотників на Словʼянськ
Фото: Начальник МВА Вадим Лях

Как там полицаи прокуроры и податкивци, успели сбежать в свои киевские квартирки?
13.09.2025 11:08 Відповісти
Пора в ООН ОБСЕ паре , парламенті ЄС зробити постійно діючий стенд з фото ЗРУЙНОВАНИХ цивільних обьектів( шкіл лікарень універів дитсадочків )
раша- країна диких болотних кикимор , для яких крадіжка чужої історії, чужих пральних машин і дітей- це етнічна норма
13.09.2025 11:29 Відповісти
 
 