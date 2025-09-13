Унаслідок атаки російських дронів у Слов’янську пошкоджено дитсадок і приватні будинки. ФОТОрепортаж
Протягом вечора і ночі російські війська атакували Словʼянськ одним БПЛА "Молнія-2" та сімома БПЛА "Герань-2". Є пошкодження
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
Субота, 13 вересня. Вчергове у Словʼянську неспокійно.
- Увечері, близько 19:00, БПЛА "Молнія-2" пошкодив будинки та автівку на вул. Григорія Данилевського.
- Вночі 7 БПЛА "Герань-2". Залізничний і Північний мкр-ни.
Зазначається, що пошкоджено дитячий садок, приватні будинки.
На щастя, без постраждалих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
раша- країна диких болотних кикимор , для яких крадіжка чужої історії, чужих пральних машин і дітей- це етнічна норма