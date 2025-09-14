Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
14 вересня від ворожих обстрілів потерпали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.
"У Нікопольському постраждав 60-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Стан – середньої тяжкості. Загалом гатили росіяни по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовували fpv-дрони та важку артилерію. Серед пошкодженого – інфраструктура, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди. Понівечені також авто, газогін і лінії електропередач", - розповів Лисак.
У Синельниківському районі через скеровані туди fpv-дрони зайнялися 3 оселі місцевих і 2 господарські споруди. Пожежі вирували у Покровській, Межівській та Маломихайлівській громадах. Дах ще одного дому потрощений.
