Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

14 вересня від ворожих обстрілів потерпали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

"У Нікопольському постраждав 60-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Стан – середньої тяжкості. Загалом гатили росіяни по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовували fpv-дрони та важку артилерію. Серед пошкодженого – інфраструктура, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди. Понівечені також авто, газогін і лінії електропередач", - розповів Лисак.

Обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак ОВА

Читайте: Ворог атакував ракетою Дніпро, Нікопольщина та Синельниківщина під ударами РФ: є пошкодження. ФОТОрепортаж

У Синельниківському районі через скеровані туди fpv-дрони зайнялися 3 оселі місцевих і 2 господарські споруди. Пожежі вирували у Покровській, Межівській та Маломихайлівській громадах. Дах ще одного дому потрощений.

Обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак ОВА
Обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак ОВА

Автор: 

