Ворог атакував ракетою Дніпро, Нікопольщина та Синельниківщина під ударами РФ: є пошкодження. ФОТОрепортаж

Вчора, 13 вересня, росіяни атакували Дніпро ракетою. Здійнялася пожежа. Вогонь надзвичайники приборкали.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ввечері та вночі неспокійно було на Нікопольщині. По ній противник цілив fpv-дроном, з важкої артилерії, РСЗВ. Дісталося Покровській і Марганецькій громадам. Зайнявся приватний будинок. Ще 8 - понівечені. Потрощено кафе та газогони.

Також читайте: Доба на Дніпропетровщині: під ударами Дніпро та Кривий Ріг, на Нікопольщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Сергія Лисака

"Вранці армія країни-агресорки вже двічі обстріляла сам Нікополь. Наслідки з'ясовуємо", - уточнив очільник області.

Також зазначається, що оселя місцевих горіла у Межівській громаді Синельниківщини. Через удар БпЛА там також пошкоджене авто рятувальників.

Повсюди минулося без поранених внаслідок нічних обстрілів.

Також читайте: П’ятеро людей, серед них 13-річний хлопчик, постраждали через ворожі атаки на Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Окрім того, Лисак інформує, що до шести збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по Марганецькій громаді.

Над областю захисники неба знищили 4 ворожі безпілотники.