Ворог атакував ракетою Дніпро, Нікопольщина та Синельниківщина під ударами РФ: є пошкодження. ФОТОрепортаж
Вчора, 13 вересня, росіяни атакували Дніпро ракетою. Здійнялася пожежа. Вогонь надзвичайники приборкали.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ввечері та вночі неспокійно було на Нікопольщині. По ній противник цілив fpv-дроном, з важкої артилерії, РСЗВ. Дісталося Покровській і Марганецькій громадам. Зайнявся приватний будинок. Ще 8 - понівечені. Потрощено кафе та газогони.
"Вранці армія країни-агресорки вже двічі обстріляла сам Нікополь. Наслідки з'ясовуємо", - уточнив очільник області.
Також зазначається, що оселя місцевих горіла у Межівській громаді Синельниківщини. Через удар БпЛА там також пошкоджене авто рятувальників.
Повсюди минулося без поранених внаслідок нічних обстрілів.
Окрім того, Лисак інформує, що до шести збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по Марганецькій громаді.
Над областю захисники неба знищили 4 ворожі безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль