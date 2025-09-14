Враг атаковал ракетой Днепр, Никопольщина и Синельниковщина под ударами РФ: есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вчера, 13 сентября, россияне атаковали Днепр ракетой. Поднялся пожар. Огонь чрезвычайники укротили.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вечером и ночью неспокойно было на Никопольщине. По ней противник целился fpv-дроном, из тяжелой артиллерии, РСЗО. Досталось Покровской и Марганецкой громадам. Загорелся частный дом. Еще 8 - побиты. Разбиты кафе и газопроводы.
"Утром армия страны-агрессора уже дважды обстреляла сам Никополь. Последствия выясняем", - уточнил глава области.
Также отмечается, что дом местных горел в Межевской громаде Синельниковского района. Из-за удара БпЛА там также повреждено авто спасателей.
Повсюду обошлось без раненых в результате ночных обстрелов.
Кроме того, Лысак информирует, что до шести увеличилось количество пострадавших в результате вчерашнего удара по Марганецкой громаде.
Над областью защитники неба уничтожили 4 вражеских беспилотника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль