Враг атаковал ракетой Днепр, Никопольщина и Синельниковщина под ударами РФ: есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера, 13 сентября, россияне атаковали Днепр ракетой. Поднялся пожар. Огонь чрезвычайники укротили.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вечером и ночью неспокойно было на Никопольщине. По ней противник целился fpv-дроном, из тяжелой артиллерии, РСЗО. Досталось Покровской и Марганецкой громадам. Загорелся частный дом. Еще 8 - побиты. Разбиты кафе и газопроводы.

Фото: Телеграмм-канал председателя ОВА Сергея Лысака













"Утром армия страны-агрессора уже дважды обстреляла сам Никополь. Последствия выясняем", - уточнил глава области.

Также отмечается, что дом местных горел в Межевской громаде Синельниковского района. Из-за удара БпЛА там также повреждено авто спасателей.

Повсюду обошлось без раненых в результате ночных обстрелов.

Кроме того, Лысак информирует, что до шести увеличилось количество пострадавших в результате вчерашнего удара по Марганецкой громаде.

Над областью защитники неба уничтожили 4 вражеских беспилотника.