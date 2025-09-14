Один человек пострадал в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

14 сентября от вражеских обстрелов страдали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

"В Никопольском пострадал 60-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь. Состояние - средней тяжести. В целом били россияне по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадам. Применяли fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Среди поврежденного - инфраструктура, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки. Изуродованы также авто, газопровод и линии электропередач", - рассказал Лысак.

Фото: Сергей Лысак ОВА

В Синельниковском районе из-за направленных туда fpv-дронов загорелись 3 дома местных и 2 хозяйственные постройки. Пожары бушевали в Покровской, Межевской и Маломихайловской громадах. Крыша еще одного дома разбита.

Фото: Сергей Лысак ОВА