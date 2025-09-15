Вночі війська РФ обстріляли Нікопольщину, поранена жінка. У Синельниківському районі пошкоджено медзаклад і адмінбудівлю. ФОТОрепортаж
У ніч проти 15 вересня російські загарбники атакували Нікопольський, Павлоградський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Окупанти поцілили безпілотниками й артилерією по Нікополю та Покровській громаді. Внаслідок артобстрілу медична допомога знадобилась 63-річній жінці. Її доправили до лікарні.
Побиті інфраструктура, 4 приватні будинки, господарська споруда, ще одна – зруйнована. Зачепило газогін.
У Павлоградському районі влучання зафіксовано у Юріївській громаді, сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство.
Також виникло займання через обстріли Апостолового Криворізького району.
Били окупанти й по Синельниківському району. Цілили безпілотниками та КАБами по Межівській та Покровській громадах.
Сталася пожежа, пошкоджений медзаклад та адмінбудівля.
