Ночью войска РФ обстреляли Никопольский район, ранена женщина. В Синельниковском районе повреждены медучреждение и административное здание. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 15 сентября российские захватчики атаковали Никопольский, Павлоградский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты попали беспилотниками и артиллерией по Никополю и Покровской громаде. В результате артобстрела медицинская помощь понадобилась 63-летней женщине. Ее доставили в больницу.
Разбиты инфраструктура, 4 частных дома, хозяйственная постройка, еще одна - разрушена. Задело газопровод.
В Павлоградском районе попадание зафиксировано в Юрьевской громаде, произошел пожар. Изуродовано транспортное предприятие.
Также возникло возгорание из-за обстрелов Апостолово Криворожского района.
Били оккупанты и по Синельниковскому району. Целили беспилотниками и КАБами по Межевской и Покровской громадам.
Произошел пожар, повреждены медучреждение и админздание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль