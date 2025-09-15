Ночью войска РФ обстреляли Никопольский район, ранена женщина. В Синельниковском районе повреждены медучреждение и административное здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 15 сентября российские захватчики атаковали Никопольский, Павлоградский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Оккупанты попали беспилотниками и артиллерией по Никополю и Покровской громаде. В результате артобстрела медицинская помощь понадобилась 63-летней женщине. Ее доставили в больницу.

Разбиты инфраструктура, 4 частных дома, хозяйственная постройка, еще одна - разрушена. Задело газопровод.

В Павлоградском районе попадание зафиксировано в Юрьевской громаде, произошел пожар. Изуродовано транспортное предприятие.

Также возникло возгорание из-за обстрелов Апостолово Криворожского района.

Били оккупанты и по Синельниковскому району. Целили беспилотниками и КАБами по Межевской и Покровской громадам.

Произошел пожар, повреждены медучреждение и админздание.

Фото: Сергей Лысак, начальник ОВА

