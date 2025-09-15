УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9894 відвідувача онлайн
Новини Фото
546 5

Україна спільно із США обговорили запуск нових оборонних підприємств. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та делегацією Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку обговорив перспективи запуску нових спільних підприємств і масштабних інвестиційних проєктів.

Про це очільник оборонного відомства повідомив на своїй сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів продуктивну зустріч. Подякував за всебічну підтримку з боку США. Україна високо цінує військову та економічну співпрацю з нашим стратегічним партнером", - зазначив Денис Шмигаль.

Сторони зосередили увагу на наступних кроках у розвитку оборонної промисловості.

"Виробники зі США демонструють значний інтерес до співпраці з Україною. Дякую партнерам за конструктивний діалог і готовність розвивати нашу співпрацю", - підсумував міністр.

війна
війна
війна

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили створення спільних виробництв та розвиток далекобійних дронів: Шмигаль зустрівся із делегацією з Німеччини

Автор: 

оборона (4896) США (24287) Україна (6145) Шмигаль Денис (4813) війна в Україні (6150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..розумію.що ти вже отримав "зелений перевод" , а за одно і отримав .кацапські фуфли...бачив накладну .коли підписувався .????накуя країну кацапсів з великої величаєш ...
показати весь коментар
15.09.2025 15:05 Відповісти
что тебя максимка так тюркнуло - то что я тебе напомнил что зайти в бухгалтерию за переводом у фублях из кацапстана?
показати весь коментар
15.09.2025 15:21 Відповісти
З Рейнметалом вже "запустили" нове оборонне підприємство по виробництву 155 мм снарядів в Україні. За 13 місяців наше МО спромоглося лише землевідведення зробити, а німці в Німеччині за цей же час вже збудували новий завод *********** та вже видають першу продукцію для ЗСУ. ЗЕленопідарам перемога у війні з москалями не потрібна, бо москалота для них не вороги, вони їхні куратори та спонсори. Свої маєтки вони підключають та будують миттєво, без затримок, а оборонні заводи вони навчилися лише руйнувати та саботувати наше оборонне виробництво...
показати весь коментар
15.09.2025 15:31 Відповісти
 
 