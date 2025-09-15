Україна спільно із США обговорили запуск нових оборонних підприємств. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та делегацією Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку обговорив перспективи запуску нових спільних підприємств і масштабних інвестиційних проєктів.

Про це очільник оборонного відомства повідомив на своїй сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів продуктивну зустріч. Подякував за всебічну підтримку з боку США. Україна високо цінує військову та економічну співпрацю з нашим стратегічним партнером", - зазначив Денис Шмигаль.

Сторони зосередили увагу на наступних кроках у розвитку оборонної промисловості.

"Виробники зі США демонструють значний інтерес до співпраці з Україною. Дякую партнерам за конструктивний діалог і готовність розвивати нашу співпрацю", - підсумував міністр.







