Україна спільно із США обговорили запуск нових оборонних підприємств. ФОТОрепортаж
Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та делегацією Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку обговорив перспективи запуску нових спільних підприємств і масштабних інвестиційних проєктів.
Про це очільник оборонного відомства повідомив на своїй сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів продуктивну зустріч. Подякував за всебічну підтримку з боку США. Україна високо цінує військову та економічну співпрацю з нашим стратегічним партнером", - зазначив Денис Шмигаль.
Сторони зосередили увагу на наступних кроках у розвитку оборонної промисловості.
"Виробники зі США демонструють значний інтерес до співпраці з Україною. Дякую партнерам за конструктивний діалог і готовність розвивати нашу співпрацю", - підсумував міністр.
