Обговорили створення спільних виробництв та розвиток далекобійних дронів: Шмигаль зустрівся із делегацією з Німеччини

шмигаль

Міністр оборони України Дмитро Шмигаль зустрівся у Києві з керівництвом ситуаційного центру "Україна" міністерства оборони Німеччини – бригадним генералом Йоахімом Кашке та його попередником генерал-майором Крістіаном Фройдінгом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у соцмережах.

"Подякував Німеччині за сильну безпекову допомогу. Відзначив підтримку Німеччини у питанні постачання систем Patriot та особисту залученість генерала у цьому процесі", - написав Шмигаль.

Також очільник Міноборони України висловив вдячність Німеччині за анонсовані 9 млрд євро допомоги, які будуть надаватися щорічно. А також за внесок у розмірі 300 млн євро на розвиток виробництва далекобійних ударних дронів.

Продовжили сьогодні обговорення домовленостей, досягнутих під час "Рамштайну" з Міністром оборони Борисом Пісторіусом. Говорили про створення спільних виробництв із німецькими компаніями і запуск проєктів у межах Build with Ukraine.

Зупинилися також на змінах, які впроваджуються у Збройних Силах України. Наближаємо українське військо до стандартів НАТО у тісній взаємодії з союзниками.

Надзвичайно цінуємо готовність Німеччини миттєво реагувати на будь-які виклики. Продовжуємо поглиблювати нашу оборонну співпрацю.

+1
Далекобійні дрони - маленькі тауруси?
14.09.2025 14:01
+1
ІНХ,ЦЕ ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ ЧИ В НАС НЕ ВІЙНА А КВН ?
14.09.2025 14:03
+1
От бісять..краще б мовчки робили, а не патякали без устану. І мовчки бомбили п@дорасію.а нєєє піар - то наше зелене все...
14.09.2025 14:08
Да, завод по виробництву ***********, ми вже побудували( в Німеччині), можна починати говорити, про далекобійні дрони...
14.09.2025 14:02
Да, завод по виробництву *********** ми вже побудували. В 2015 почали, в 2017 закінчили.
14.09.2025 14:06
А в них є чим бомбити? Окрім тих нещасних кількасот Таурусів що ще є в німців з далекобійної зброї? Та й Тауруси далекобійними не є насправді, так як лише до 500 км б'ють
14.09.2025 14:20
ого!!!!
шмигаль, ти чого, не того....
бо, у нас тільки один найдосвідченіший потужний обговорювач!
чи, тебе готовлять до передачі влади?
там же, коливан, за конституцією.
аааа.......
вибачте.
конституція на іржавому цвяху у сральнику.
14.09.2025 14:19
На.уя на весь Всесвiт вмикати триндичиху? Попереривав би зеоболдуiв.
14.09.2025 14:24
Так вже ж було? Що у виробництвi 1 лям дронiв, чи далекобiйнi - це понад мiлiон.
14.09.2025 14:29
Років за п'ять-шість земельну ділянку виділите?
А потім ще кілька років будете обговорювати розміри відкатів за підключення до мереж та комунікацій.
14.09.2025 14:29
Коли вже хтось похвастаеться, що всих зеоболдуiв посадили верхи на ракету i ... гайда - на Мiсяць наМарс(ван вэй тiкет).
14.09.2025 14:33
Дрони добре, аде де наші ракети? Поки що у запалених мізках зелених 3,14 расів
14.09.2025 14:38
Обговорили те як будуть далі продовжувати обгоаорювати. В Німеччині завод з виробництва снарядів вже відкрився, а для українського - квартальні тормози тільки ще землю виділили.
14.09.2025 14:52
Одним словом "зеені зрадники і туніядці" в Україні крім пограбування українського народу.більше на ніщо не придатні.Всім решту.в тому числі і виробництвом зброї для захисту України і фінансування цього виробнтцтва займається світова спільнота ."зелені кровосісі"
14.09.2025 15:08
Де реальні справи,а не пусте базікання 7 Коли закінчиться цей 95 квартал,а і постійне--домовились,плануємо.обговорюємо????
14.09.2025 15:36
 
 