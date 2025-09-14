Обговорили створення спільних виробництв та розвиток далекобійних дронів: Шмигаль зустрівся із делегацією з Німеччини

Міністр оборони України Дмитро Шмигаль зустрівся у Києві з керівництвом ситуаційного центру "Україна" міністерства оборони Німеччини – бригадним генералом Йоахімом Кашке та його попередником генерал-майором Крістіаном Фройдінгом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у соцмережах.

"Подякував Німеччині за сильну безпекову допомогу. Відзначив підтримку Німеччини у питанні постачання систем Patriot та особисту залученість генерала у цьому процесі", - написав Шмигаль.

Також очільник Міноборони України висловив вдячність Німеччині за анонсовані 9 млрд євро допомоги, які будуть надаватися щорічно. А також за внесок у розмірі 300 млн євро на розвиток виробництва далекобійних ударних дронів.

Продовжили сьогодні обговорення домовленостей, досягнутих під час "Рамштайну" з Міністром оборони Борисом Пісторіусом. Говорили про створення спільних виробництв із німецькими компаніями і запуск проєктів у межах Build with Ukraine.

Зупинилися також на змінах, які впроваджуються у Збройних Силах України. Наближаємо українське військо до стандартів НАТО у тісній взаємодії з союзниками.

Надзвичайно цінуємо готовність Німеччини миттєво реагувати на будь-які виклики. Продовжуємо поглиблювати нашу оборонну співпрацю.