Обсудили создание совместных производств и развитие дальнебойных дронов: Шмыгаль встретился с делегацией из Германии
Министр обороны Украины Дмитрий Шмыгаль встретился в Киеве с руководством ситуационного центра "Украина" министерства обороны Германии - бригадным генералом Йоахимом Кашке и его предшественником генерал-майором Кристианом Фройдингом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в соцсетях.
"Поблагодарил Германию за сильную помощь в сфере безопасности. Отметил поддержку Германии в вопросе поставки систем Patriot и личную вовлеченность генерала в этом процессе", - написал Шмыгаль.
Также глава Минобороны Украины выразил благодарность Германии за анонсированные 9 млрд евро помощи, которые будут предоставляться ежегодно. А также за вклад в размере 300 млн евро на развитие производства дальнобойных ударных дронов.
Продолжили сегодня обсуждение договоренностей, достигнутых во время "Рамштайна" с министром обороны Борисом Писториусом. Говорили о создании совместных производств с германскими компаниями и запуске проектов в рамках Build with Ukraine.
Остановились также на изменениях, которые внедряются в Вооруженных Силах Украины. Приближаем украинское войско к стандартам НАТО в тесном взаимодействии с союзниками.
Чрезвычайно ценим готовность Германии мгновенно реагировать на любые вызовы. Продолжаем углублять наше оборонное сотрудничество.
шмигаль, ти чого, не того....
бо, у нас тільки один найдосвідченіший потужний обговорювач!
чи, тебе готовлять до передачі влади?
там же, коливан, за конституцією.
аааа.......
вибачте.
конституція на іржавому цвяху у сральнику.
А потім ще кілька років будете обговорювати розміри відкатів за підключення до мереж та комунікацій.
на МiсяцьнаМарс(ван вэй тiкет).