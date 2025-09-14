Обсудили создание совместных производств и развитие дальнебойных дронов: Шмыгаль встретился с делегацией из Германии

Министр обороны Украины Дмитрий Шмыгаль встретился в Киеве с руководством ситуационного центра "Украина" министерства обороны Германии - бригадным генералом Йоахимом Кашке и его предшественником генерал-майором Кристианом Фройдингом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в соцсетях.

"Поблагодарил Германию за сильную помощь в сфере безопасности. Отметил поддержку Германии в вопросе поставки систем Patriot и личную вовлеченность генерала в этом процессе", - написал Шмыгаль.

Также глава Минобороны Украины выразил благодарность Германии за анонсированные 9 млрд евро помощи, которые будут предоставляться ежегодно. А также за вклад в размере 300 млн евро на развитие производства дальнобойных ударных дронов.

Продолжили сегодня обсуждение договоренностей, достигнутых во время "Рамштайна" с министром обороны Борисом Писториусом. Говорили о создании совместных производств с германскими компаниями и запуске проектов в рамках Build with Ukraine.

Остановились также на изменениях, которые внедряются в Вооруженных Силах Украины. Приближаем украинское войско к стандартам НАТО в тесном взаимодействии с союзниками.

Чрезвычайно ценим готовность Германии мгновенно реагировать на любые вызовы. Продолжаем углублять наше оборонное сотрудничество.