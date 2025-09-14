РУС
Обсудили создание совместных производств и развитие дальнебойных дронов: Шмыгаль встретился с делегацией из Германии

шмигаль

Министр обороны Украины Дмитрий Шмыгаль встретился в Киеве с руководством ситуационного центра "Украина" министерства обороны Германии - бригадным генералом Йоахимом Кашке и его предшественником генерал-майором Кристианом Фройдингом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в соцсетях.

"Поблагодарил Германию за сильную помощь в сфере безопасности. Отметил поддержку Германии в вопросе поставки систем Patriot и личную вовлеченность генерала в этом процессе", - написал Шмыгаль.

Также глава Минобороны Украины выразил благодарность Германии за анонсированные 9 млрд евро помощи, которые будут предоставляться ежегодно. А также за вклад в размере 300 млн евро на развитие производства дальнобойных ударных дронов.

Продолжили сегодня обсуждение договоренностей, достигнутых во время "Рамштайна" с министром обороны Борисом Писториусом. Говорили о создании совместных производств с германскими компаниями и запуске проектов в рамках Build with Ukraine.

Остановились также на изменениях, которые внедряются в Вооруженных Силах Украины. Приближаем украинское войско к стандартам НАТО в тесном взаимодействии с союзниками.

Чрезвычайно ценим готовность Германии мгновенно реагировать на любые вызовы. Продолжаем углублять наше оборонное сотрудничество.

Топ комментарии
+1
Далекобійні дрони - маленькі тауруси?
показать весь комментарий
14.09.2025 14:01 Ответить
+1
ІНХ,ЦЕ ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ ЧИ В НАС НЕ ВІЙНА А КВН ?
показать весь комментарий
14.09.2025 14:03 Ответить
+1
От бісять..краще б мовчки робили, а не патякали без устану. І мовчки бомбили п@дорасію.а нєєє піар - то наше зелене все...
показать весь комментарий
14.09.2025 14:08 Ответить
Далекобійні дрони - маленькі тауруси?
показать весь комментарий
14.09.2025 14:01 Ответить
Да, завод по виробництву ***********, ми вже побудували( в Німеччині), можна починати говорити, про далекобійні дрони...
показать весь комментарий
14.09.2025 14:02 Ответить
Да, завод по виробництву *********** ми вже побудували. В 2015 почали, в 2017 закінчили.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:06 Ответить
ІНХ,ЦЕ ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ ЧИ В НАС НЕ ВІЙНА А КВН ?
показать весь комментарий
14.09.2025 14:03 Ответить
От бісять..краще б мовчки робили, а не патякали без устану. І мовчки бомбили п@дорасію.а нєєє піар - то наше зелене все...
показать весь комментарий
14.09.2025 14:08 Ответить
А в них є чим бомбити? Окрім тих нещасних кількасот Таурусів що ще є в німців з далекобійної зброї? Та й Тауруси далекобійними не є насправді, так як лише до 500 км б'ють
показать весь комментарий
14.09.2025 14:20 Ответить
Вивчайте матчастину.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:55 Ответить
ого!!!!
шмигаль, ти чого, не того....
бо, у нас тільки один найдосвідченіший потужний обговорювач!
чи, тебе готовлять до передачі влади?
там же, коливан, за конституцією.
аааа.......
вибачте.
конституція на іржавому цвяху у сральнику.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:19 Ответить
На.уя на весь Всесвiт вмикати триндичиху? Попереривав би зеоболдуiв.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:24 Ответить
Так вже ж було? Що у виробництвi 1 лям дронiв, чи далекобiйнi - це понад мiлiон.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:29 Ответить
Років за п'ять-шість земельну ділянку виділите?
А потім ще кілька років будете обговорювати розміри відкатів за підключення до мереж та комунікацій.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:29 Ответить
Коли вже хтось похвастаеться, що всих зеоболдуiв посадили верхи на ракету i ... гайда - на Мiсяць наМарс(ван вэй тiкет).
показать весь комментарий
14.09.2025 14:33 Ответить
Дрони добре, аде де наші ракети? Поки що у запалених мізках зелених 3,14 расів
показать весь комментарий
14.09.2025 14:38 Ответить
Обговорили те як будуть далі продовжувати обгоаорювати. В Німеччині завод з виробництва снарядів вже відкрився, а для українського - квартальні тормози тільки ще землю виділили.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:52 Ответить
Одним словом "зеені зрадники і туніядці" в Україні крім пограбування українського народу.більше на ніщо не придатні.Всім решту.в тому числі і виробництвом зброї для захисту України і фінансування цього виробнтцтва займається світова спільнота ."зелені кровосісі"
показать весь комментарий
14.09.2025 15:08 Ответить
Де реальні справи,а не пусте базікання 7 Коли закінчиться цей 95 квартал,а і постійне--домовились,плануємо.обговорюємо????
показать весь комментарий
14.09.2025 15:36 Ответить
 
 