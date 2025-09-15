РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Фото
766 6

Украина совместно с США обсудили запуск новых оборонных предприятий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время встречи с временно поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис и делегацией Американской корпорации по финансированию международного развития обсудил перспективы запуска новых совместных предприятий и масштабных инвестиционных проектов.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил на своей странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивную встречу. Поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США. Украина высоко ценит военное и экономическое сотрудничество с нашим стратегическим партнером", - отметил Денис Шмыгаль.

Стороны сосредоточили внимание на следующих шагах в развитии оборонной промышленности.

"Производители из США демонстрируют значительный интерес к сотрудничеству с Украиной. Спасибо партнерам за конструктивный диалог и готовность развивать наше сотрудничество", - подытожил министр.

война
война
война

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсудили создание совместных производств и развитие дальнобойных дронов: Шмыгаль встретился с делегацией из Германии

Автор: 

оборона (5276) США (27890) Украина (45117) Шмыгаль Денис (2854) война в Украине (6104)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..розумію.що ти вже отримав "зелений перевод" , а за одно і отримав .кацапські фуфли...бачив накладну .коли підписувався .????накуя країну кацапсів з великої величаєш ...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:05 Ответить
что тебя максимка так тюркнуло - то что я тебе напомнил что зайти в бухгалтерию за переводом у фублях из кацапстана?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:21 Ответить
З Рейнметалом вже "запустили" нове оборонне підприємство по виробництву 155 мм снарядів в Україні. За 13 місяців наше МО спромоглося лише землевідведення зробити, а німці в Німеччині за цей же час вже збудували новий завод *********** та вже видають першу продукцію для ЗСУ. ЗЕленопідарам перемога у війні з москалями не потрібна, бо москалота для них не вороги, вони їхні куратори та спонсори. Свої маєтки вони підключають та будують миттєво, без затримок, а оборонні заводи вони навчилися лише руйнувати та саботувати наше оборонне виробництво...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:31 Ответить
"тронуло" тебе "тронутого ".Так звідки інфа. про рашистську бухгалтері.???Так ти ж постійний клієнт.ось і всіх до себе прирівнюєш...давай , вже на "бояришню" заробив
показать весь комментарий
15.09.2025 15:42 Ответить
 
 