Украина совместно с США обсудили запуск новых оборонных предприятий. ФОТОРЕПОРТАЖ
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время встречи с временно поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис и делегацией Американской корпорации по финансированию международного развития обсудил перспективы запуска новых совместных предприятий и масштабных инвестиционных проектов.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил на своей странице, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел продуктивную встречу. Поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США. Украина высоко ценит военное и экономическое сотрудничество с нашим стратегическим партнером", - отметил Денис Шмыгаль.
Стороны сосредоточили внимание на следующих шагах в развитии оборонной промышленности.
"Производители из США демонстрируют значительный интерес к сотрудничеству с Украиной. Спасибо партнерам за конструктивный диалог и готовность развивать наше сотрудничество", - подытожил министр.
