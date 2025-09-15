У квартирі у Києві вибухнула граната: є загиблі та постраждалі. ФОТО

В квартирі у Дніпровському районі столиці стався вибух, - нині відомо про 2 загиблих та одного постраждалого. Попередьно, - у приміщенні здетонувала граната.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби, передає Цензор.НЕТ.

