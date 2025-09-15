УКР
3 414 8

У квартирі у Києві вибухнула граната: є загиблі та постраждалі. ФОТО

В квартирі у Дніпровському районі столиці стався вибух, - нині відомо про 2 загиблих та одного постраждалого. Попередьно, - у приміщенні здетонувала граната.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби, передає Цензор.НЕТ.

вибух

Читайте: На Київщині внаслідок вибуху невідомого предмету загинула жінка та поранений чоловік

Автор: 

вибух (4616) Київ (20166) жертва (270)
Коментувати
Мало смертей на передку - тягнуть гранати в квартири
15.09.2025 16:55 Відповісти
Не мой первый коммент, но дальше все будет хуже и страшнее!
15.09.2025 17:30 Відповісти
Мавпи бавляться
15.09.2025 17:04 Відповісти
Цензор, бизнес идея) Продавай визы "флажковым", за посещение сайта. Денег насобираешь, возможно)
15.09.2025 17:32 Відповісти
мабуть кацапи
15.09.2025 17:29 Відповісти
ну тебе своих виднее
15.09.2025 17:34 Відповісти
Дарвін пішов по премії...
15.09.2025 17:32 Відповісти
Синька.
15.09.2025 17:57 Відповісти
 
 