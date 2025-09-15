В квартире в Киеве взорвалась граната: есть погибшие и пострадавшие. ФОТО

В квартире в Днепровском районе столицы произошел взрыв, - сейчас известно о 2 погибших и одном пострадавшем. Предварительно, - в помещении сдетонировала граната.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы, передает Цензор.НЕТ.

