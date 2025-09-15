РУС
В квартире в Киеве взорвалась граната: есть погибшие и пострадавшие. ФОТО

В квартире в Днепровском районе столицы произошел взрыв, - сейчас известно о 2 погибших и одном пострадавшем. Предварительно, - в помещении сдетонировала граната.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: На Киевщине в результате взрыва неизвестного предмета погибла женщина и ранен мужчина

Топ комментарии
+11
Мало смертей на передку - тягнуть гранати в квартири
15.09.2025 16:55 Ответить
+6
Мавпи бавляться
15.09.2025 17:04 Ответить
+2
Не мой первый коммент, но дальше все будет хуже и страшнее!
15.09.2025 17:30 Ответить
Цензор, бизнес идея) Продавай визы "флажковым", за посещение сайта. Денег насобираешь, возможно)
15.09.2025 17:32 Ответить
не просто за відвідування, а можливість написати коментар, причому з оплатою за кожну літеру
15.09.2025 18:28 Ответить
Завидно місцевим
15.09.2025 18:54 Ответить
а гешефт?
15.09.2025 21:30 Ответить
мабуть кацапи
15.09.2025 17:29 Ответить
ну тебе своих виднее
15.09.2025 17:34 Ответить
Дарвін пішов по премії...
15.09.2025 17:32 Ответить
Синька.
15.09.2025 17:57 Ответить
Премію Дарвіна ніхто не відміняв. Притомний не потягне гранату туди, де живе.
15.09.2025 18:57 Ответить
ти б для початку поцікавилось, які умови отримання тої премії, бо не всім ідіотам її роздають, а ти обставин не знаєш, а вже роздаєш.
15.09.2025 21:32 Ответить
 
 