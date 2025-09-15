УКР
Граната вибухнула у квартирі багатоповерхівки в Одесі: загинув чоловік. ФОТО

В Одесі у Хаджибейському районі вдень 15 вересня у квартирі багатоповерхівки вибухнула граната. Загинув 52-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув чоловік. Крім нього в оселі перебували його дружина та знайомий. Вони не постраждали.

На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, співробітників вибухотехнічної служби обласної поліції, медиків та рятувальників.

Всі обставини встановлюються. 

В Одесі вибухнула граната в квартирі 15 вересня
В Одесі вибухнула граната в квартирі 15 вересня

