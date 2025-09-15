863 12
Граната вибухнула у квартирі багатоповерхівки в Одесі: загинув чоловік. ФОТО
В Одесі у Хаджибейському районі вдень 15 вересня у квартирі багатоповерхівки вибухнула граната. Загинув 52-річний чоловік.
Про це повідомили в ГУНП Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув чоловік. Крім нього в оселі перебували його дружина та знайомий. Вони не постраждали.
На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, співробітників вибухотехнічної служби обласної поліції, медиків та рятувальників.
Всі обставини встановлюються.
За 3,5 роки на фронті ні разу не чув і не бачив, щоб хтось підірвався з необережності.
В мене зараз за спиною лише на снарязі (бронік з РПС) висять чотири гранати і ще дві чи три лежать на підвіконні.
Навіть не уявляю ситуації, при якій може прийти в голову гратися з чекою ))