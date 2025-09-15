РУС
Граната взорвалась в квартире многоэтажки в Одессе: погиб мужчина. ФОТО

В Одессе в Хаджибейском районе днем 15 сентября в квартире многоэтажки взорвалась граната. Погиб 52-летний мужчина.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что вследствие взрыва гранаты в одной из квартир многоквартирного дома погиб мужчина. Кроме него, в доме находились его жена и знакомый. Они не пострадали.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудников взрывотехнической службы областной полиции, медиков и спасателей.

Все обстоятельства устанавливаются.

В Одессе взорвалась граната в квартире 15 сентября
В Одессе взорвалась граната в квартире 15 сентября

взрыв (6901) граната (1030) Одесса (8021) Одесская область (3819) Нацполиция (16754) Одесский район (280)
Топ комментарии
+3
епідемія номінантів на дауна
показать весь комментарий
15.09.2025 17:59 Ответить
+3
Природний відбір. Все по Дарвіну.
За 3,5 роки на фронті ні разу не чув і не бачив, щоб хтось підірвався з необережності.
В мене зараз за спиною лише на снарязі (бронік з РПС) висять чотири гранати і ще дві чи три лежать на підвіконні.
Навіть не уявляю ситуації, при якій може прийти в голову гратися з чекою ))
показать весь комментарий
15.09.2025 18:01 Ответить
+3
Дарвін вже втомився носити премії...
показать весь комментарий
15.09.2025 18:03 Ответить
епідемія номінантів на дауна
показать весь комментарий
15.09.2025 17:59 Ответить
"Водка пить - земля валяться..." У нас таке не щезло... Кожен вечір, під вікнами, бачу... Пока не гримить... Та я й обходжу обабіч, подібні "засідання"...
показать весь комментарий
15.09.2025 18:44 Ответить
Початок великого цунамі
показать весь комментарий
15.09.2025 18:00 Ответить
Не пропадати ж гранаті
показать весь комментарий
15.09.2025 18:00 Ответить
Природний відбір. Все по Дарвіну.
За 3,5 роки на фронті ні разу не чув і не бачив, щоб хтось підірвався з необережності.
В мене зараз за спиною лише на снарязі (бронік з РПС) висять чотири гранати і ще дві чи три лежать на підвіконні.
Навіть не уявляю ситуації, при якій може прийти в голову гратися з чекою ))
показать весь комментарий
15.09.2025 18:01 Ответить
Дарвін вже втомився носити премії...
показать весь комментарий
15.09.2025 18:03 Ответить
сімейна сварка
показать весь комментарий
15.09.2025 18:10 Ответить
в мене сусіда жінка вигоняла з дому так він виніс газовий балон облив бензіном і говорить щас підпалю
показать весь комментарий
15.09.2025 18:12 Ответить
а гранати на ринку в вільнім продажу
показать весь комментарий
15.09.2025 18:17 Ответить
Так .В Аврорі біля котячого корму.
показать весь комментарий
15.09.2025 18:33 Ответить
Щось багато сметунів стало. Чи не пізно зібралися Зелю змітати?
показать весь комментарий
15.09.2025 18:11 Ответить
при чому тут піаніст ?
показать весь комментарий
15.09.2025 18:15 Ответить
Так ви ж орали, якщо що, ви його зметете як Яника. Чи вже дали задню?
показать весь комментарий
15.09.2025 18:23 Ответить
йди звідси хлопчик не заважай
показать весь комментарий
15.09.2025 18:27 Ответить
Стало відомо, що підірвав гранату у квартирі чоловік 54 років, який знаходився у СЗЧ.
UPD йому було 52 роки.

Інформація з соцмереж.
показать весь комментарий
15.09.2025 18:31 Ответить
Шукайте жінку
показать весь комментарий
15.09.2025 19:38 Ответить
синька
показать весь комментарий
15.09.2025 19:56 Ответить
 
 