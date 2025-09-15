Граната взорвалась в квартире многоэтажки в Одессе: погиб мужчина. ФОТО

В Одессе в Хаджибейском районе днем 15 сентября в квартире многоэтажки взорвалась граната. Погиб 52-летний мужчина.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что вследствие взрыва гранаты в одной из квартир многоквартирного дома погиб мужчина. Кроме него, в доме находились его жена и знакомый. Они не пострадали.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудников взрывотехнической службы областной полиции, медиков и спасателей.

Все обстоятельства устанавливаются.

