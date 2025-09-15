2 251 18
Граната взорвалась в квартире многоэтажки в Одессе: погиб мужчина. ФОТО
В Одессе в Хаджибейском районе днем 15 сентября в квартире многоэтажки взорвалась граната. Погиб 52-летний мужчина.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно установлено, что вследствие взрыва гранаты в одной из квартир многоквартирного дома погиб мужчина. Кроме него, в доме находились его жена и знакомый. Они не пострадали.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудников взрывотехнической службы областной полиции, медиков и спасателей.
Все обстоятельства устанавливаются.
За 3,5 роки на фронті ні разу не чув і не бачив, щоб хтось підірвався з необережності.
В мене зараз за спиною лише на снарязі (бронік з РПС) висять чотири гранати і ще дві чи три лежать на підвіконні.
Навіть не уявляю ситуації, при якій може прийти в голову гратися з чекою ))
UPD йому було 52 роки.
Інформація з соцмереж.